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Ekonomi İGÜ öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

İGÜ öğretim üyeleri alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı 99 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 14:59:00 -
İGÜ öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru  süresi  13.09.2021 tarihinden itibaren 15  gündür.  Profesör  ve  Doçent kadrosuna  başvurular  için  İstanbul  Gelişim  Üniversitesi  Rektörlüğüne,  Doktor  Öğretim  Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Kadro detayları  www.gelisim.edu.tr adresinde bulunmaktadır. Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No:1 Avcılar/İstanbul  -- Tel: 0212 422 70 00

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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