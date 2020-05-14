İğrenç sözleri ortaya çıkan Prof. Orhan Acar ve Prof. Celal Şengör gösterdi ki, İhsan Şenocak Hoca bir kez daha haklı çıktı

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutunca "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" demiş, sözleri çok tepki çekmişti.

Ahlaksız ve iğrenç yorumu ekranan yansıya Prof. Dr. Orhan Acar, tepkilerin ardından istifa etmek zorunda kaldı.

Celal Şengör de aynı ahlaksızlığıyla gündem olmuştu

Ateist Celal Şengör Fatih Altaylı’nın programında 'kütüphanede gördüğü mini etek giymiş genç bir kız' ile ilgili beden yapısını tasvir eden ahlaksız iğrenç ifadelerde bulunmuştu.

Celal Şengör, canlı yayında şu iğrenç sözleri söylemişti;

"Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş. Dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim.."

İhsan Şenocak Hoca haklı çıktı

Koca profesörler bu haldeyken, üniversiteye giden kızlarına sahip çıkması gerektiğini söyleyen İhsan Şenocak Hoca yine haklı çıktı.

Laikçilerin hedef aldığı Şenocak, anne ve babalara seslenerek dünyalık hedefler uğruna kızlarının daracık pantolonlarla erkeklerin bakışları arasında sokağa salması konusunda eleştirmiş ve Allah'ın bu durumun hesabını soracağını söylemişti.

Üniversiteye gönderirken dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Şenocak şu uyarıda bulunmuştu:

"18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah’ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ’ye, Boğaziçi’ne gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme. Kardeşim… 500 koyunu dağ başında ateşe atan çobana sen koyunun hesabını soruyorsun da oğlunu kızını torununu film setlerine, sokaklarına üniversite salonlarına amfilerine soyup da atan dedelerden babalardan cehenneme atılan yavruların hesabını Allah sormayacak mı?"

Öte yandan "Kızlarını soyarak üniversiteye gitmesinin Allah tarafından hesabının sorulacağı" tebliğini yapan İhsan Şenocak, sanki 'üniversiteye gitmesini eleştiriyor'muş gibi çarpıtan laikçi solcu kesimin hedefi olmuştu. Bunun üzerine Şenocak, bu sözleri nedeniyle açığa alınarak soruşturma açılmış, milletin gösterdiği tepki üzerine hatadan geri dönülmüştü.

'Kız üniversitesi' için çağrıda bulunmuştu

Geçtiğimiz yıl ailesinden ayrılarak şehir dışına okumaya gidecek olan birçok genç kız, sosyal medya üzerinden ‘İslam’ın kızına kız üniversitesi’ adı altında kampanya başlatmıştı. Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan İFAM kurucusu Dr. İhsan Şenocak ise “İslam yolu gösterince uçuruma gidenler, karma eğitimle dünya çapında üniversite kurmuş gibi İslam’ın kızına kız üniversitesine gericilik diyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Mahremiyet nedeniyle okulu bırakanlar var"

Karma eğitim dayatmasının devam etmesi tepkilere neden oluyor. Eğitim hususunda toplumun taleplerinin göz ardı edilmesi İslami hassasiyeti olan birçok öğrencinin okulu bıraktığını söyleyen İFAM kurucusu Şenocak, “Müslüman kadınlar, Efendimiz zamanında da ayrı ortamlarda okumuşlardı. Kadınların özgürlükleri adına müstakil eğitim daha doğru bir yöntemdir. İnsanların buna saygı göstermeleri gerekiyor. Bu tür eğitim daha başarılıdır. Türkiye’de bu noktada hassasiyet gösteren kardeşlerimiz çok zorluk yaşıyorlar. Ben birçok mektup aldım. Mahremiyetten dolayı okulu bırakan kız kardeşlerimiz ‘ne yapayım hocam?’diye soruyor. Erkeklerle aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olan hanım kardeşlerimiz, eğitimini sırf bu sebepten noktalamak zorunda kalıyor. Ülkemizde çok sayıda üniversite var, en azından 7 coğrafi bölgemizin her birinde sadece hanım kardeşlerimize özel üniversiteler açılabilir” ifadelerini kullanmıştı.

"Kadınlarımızın eğitim alması gerekiyor, İslami hassasiyetinden dolayı çoğu okula gidemiyor"

Bir kadının İslam’a göre eğitim almasının önemine vurgu yapan Şenocak, “Kadınlarımızın eğitim alması gerekiyor. Fakat çok sayıda kardeşimiz İslami hassasiyetinden dolayı okula gidemiyor. Bu insanların ataları bu topraklar uğruna bedel ödediler. Bu insanların tercihi dikkate alınmalı. Türkiye’de bir kadın dilediği kıyafeti giyip dilediği okula gidebilirken, neden bu kardeşlerimiz dilediği şekilde okuyamıyorlar. Bu kardeşlerimiz bunca üniversite arasından en azından, sadece kendilerine özel bir üniversiteyi hak ediyorlar. Biz bu toplumun irfanının artmasını istiyorsak, bu konuları dikkate almamız lazım” diye konuşmuştu.

"Burası Robert’te okuyanların değil, bu milletin topraklarıdır"

Bu meselenin tercihlere saygı çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirten Şenocak, “Bu İslami bir emir olmakla birlikte, insani bir tercihe saygı gösterme meselesidir. Bu topraklar Allah’ın izniyle aslına dönecektir. Burası Robert’te okuyanların değil, bu milletin topraklarıdır. Kudüs, Mekke, Medine adına bu millet burada bin yıldır bekçilik yapıyor. Bu kardeşlerimizin babaları bu topraklarda şehit oldular. Bir Müslüman bu durumdan rahatsız olmalı ve harekete geçmelidir. Kur’an’a söven Fikret’in papaz oğlu Haluk’un fikir soyundan gelenler çıldırsa da her şey aslına dönecek. İslam yolu gösterince uçuruma gidenler, karma eğitimle dünya çapında üniversite kurmuş gibi İslam’ın kızına kız üniversitesine gericilik diyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.