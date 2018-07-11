İğrenç olay hakkında flaş gelişme! Pizzaya tükürmüştü

Olay, 24 Aralık 2017 tarihinde meydana geldi. Motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, girdiği apartmanda elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu kamerasıyla çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, tükürdüğü pizzayı siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti.

Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye Burak S.'nin ise işine son verildi. Burak S.'nin, aynı iş yerinde çalışan genç kıza telefonla sipariş verirken, tartıştığı Hüseyin Alyüz'e sinirlenip, pizzasına tükürdüğü, bu anı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, 'Senin intikamını aldım' notuyla genç kıza gönderdiği öne sürüldü. Burak. S., suçlamaları kabul etmeyip, pizza üzerindeki tozları temizlemek için üflediğini iddia etti.

DURUŞMA 14 KASIM'A ERTELENDİ

Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'ün şikayeti üzerine Burak S. ve pizza şirketi hakkında Eskişehir Ticaret Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Alyüz ile avukatı ve pizza şirketinin avukatları katıldı. Kurye Burak S.'nin katılmadığı duruşmada tanıklar dinlendi. Tanıklardan Ç.E., kuryenin, pizzaya tükürdüğünü apartmanın güvenlik kamerasında gördüğünü söyledi. Duruşma, 14 Kasım'a ertelendi.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Öte yandan Hüseyin Alyüz hakkındaki 'şantaj' ve 'örgütlü dolandırıcılık' suçlamasıyla ilgili savcılıkça takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Pizzaya tükürdüğü öne sürülen Burak S. hakkında, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar, 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı bildirildi. Davanın ilk duruşmasının görülmesine ilerleyen günlerde başlanacağı ve Burak S.'nin bu davada tutuksuz yargılanacağı öğrenildi.