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Gündem İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!
Gündem

İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!

Daha önce dolandırıcılık ve eşcinsel ilişki görütüsüyle şantaj iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Bulut Duman, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu yaralandı. Duman'a silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:51:00 - 2020-11-16 19:09:39
İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!

Şarkıcı Bulut Duman, Fikirtepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde ikamet ettiği rezidanstan çıkarken, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

15 el ateş edildi

Olay yerine lüks bir araçla geldiği ve rezidans önünde bir süre beklediği belirlenen zanlılar, Duman'a 15 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırıldı

Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Duman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hakkında çok sayıda suç duyurusu vardı

Öte yandan iki albümü olan şarkıcı Bulut Duman hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenildi. Duman, dolandırıcılıkla suçlanırken şikayetçilerin çoğunun eşcinsel sapkın görüntüyle şantaj iddiasında bulundukları belirtildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bulut Duman'ın rezidanstan çıktığı, yanındaki kişi ile birlikte aracına doğru yürüdüğü, daha sonra sokağa gelen 3 kişinin Bulut Duman'a silahla ateş ettiği görülüyor.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Olay yerinden kaçan şüpheliler ise Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

 

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