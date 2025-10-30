  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Igor Tudor sonrası Juventus’ta Spalletti dönemi

Igor Tudor ile yollarını ayıran İtalyan devi Juventus, Luciano Spalletti’yi göreve getirdi.

Türkiye'de bir dönem Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor’un gönderilmesinin ardından milli oyuncu Kenan Yıldız’ın da forma giydiği Juventus’un yeni teknik direktörü belli oldu.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, bir dönem Fenerbahçe ile de ismi anılan Luciano Spalletti’nin takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.

Juventus kulübü, 66 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Juventus, Serie A’da 12 puanla 9. sırada yer alıyor.

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza
Gündem

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza

Fenerbahçe-Stuttgart maçını izlemek için İstanbul'a gelen 4 Alman turiste 59 bin lira hesap çıkaran üstüne hiç utanmaları olmadığını ‘fiyatl..
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…
Gündem

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Balkanlarda Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılıyor! Karadağ’da yaşanan üzücü olayların tarihi kökleri ve perde arkası, Yeniakit yaza..
