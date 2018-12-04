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Igor Tudor, Fatih Terim'e fark attı

Fatih Terim yönetiminde bu sezon 14 maça çıkan Galatasaray 24 puan topladı. Terim bu sonuçla, Hırvat teknik adam Igor Tudor'un 5 puan gerisinde kaldı.

04 Aralık 2018 Salı 16:20
Igor Tudor, Fatih Terim'e fark attı

Sarı-kırmızılılarda geçen yıl ile bugünü karşılaştıranlar, birçok konuda benzerlikler yaşandığını gördü. Terim, Tudor ile aynı takımlara kaybetti, Cim-Bom’un Fenerbahçe maçı yine berabere bitti. Lider Medipol Başakşehir de geçen yılın 14. haftasında bugünkü gibi 30 puan toplamıştı.

Tudor kime kaybettiyse, bugün de o takımlara yenildi

Galatasaray’ın geçen yıl ile bugüne bakıldığında, kaybedilen maçlarda adeta “Dejavu” yaşanıyor. Igor Tudor döneminde Cim-Bom kime kaybettiyse, bugün de yine o takımlara yenildi. Aslan, Hırvat teknik adam yönetiminde geçen yıl Beşiktaş, Trabzonspor, Yeni Malatya’ya deplasmanda kaybederken, Terim döneminde de yine sonuçlar değişmedi, aynı takımlar galip geldi.

Cim-Bom, Tudor ile evinde Fenerbahçe ile berabere kalırken, bu yıl da aynen berabere kalındı. Üstelik geçen yıl VAR olsa sonucun Galatasaray lehine farklı olabileceği yorumları bile yapıldı.

Tudor 29, Terim 24 puan topladı

Cim-Bom’da alınan sonuçlar ilginç bir fotoğrafı daha ortaya çıkardı. Geçen sezon Igor Tudor yönetiminde 14. hafta sonunda 29 puanla ikinci sırada olan Galatasaray, bu sezon Fatih Terim yönetiminde yine bu hafta itibarıyla 24 puan toplayabildi. 14 hafta sonunda iki teknik adam arasındaki farklar ise Tudor, Antalya ile berabere kalırken, Terim döneminde kayıplara deplasmandaki Akhisar yenilgisi ile iç sahada Bursa ve Konya beraberliklerinin eklenmesi oldu.

Diğer bir detay da lider Medipol Başakşehir’den geldi. Geçen sezon Cim-Bom’un bir puan önünde 30 puanla lider olan turuncu-lacivertliler bu sezon da aynı sırada ve aynı puanda... Burada da farklılık, Aslan’ın ikinci sıradan uzaklaşması...

(Milliyet)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:20
  1. Konya
  2. Bursa
  3. Antalya
  4. Galatasaray
  5. Beşiktaş
  6. Trabzonspor
  7. Yeni Malatya
  8. Fatih Terim
  9. Tudor
  10. Igor Tudor

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