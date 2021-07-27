Igor Kokoskov kimdir? Igor Kokoskov nereli? Igor Kokoskov kaç yaşında?

Sarı-lacivertl kulüp, başantrenör Igor Kokoskov'la yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Igor Kokoskov, 2017 yılında Slovenya Milli Takımı'nı çalıştırımşıt. Kokoskov, 2018 ve 2019 yılında Phoenix Suns'ın yardımcı antrenörlüğünü yaptı. 2020'de Fenerbahçe'nin başına geçen Sırp hocanın yeni adresi Dallas Maverick olacak. Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, Sırp antrenör Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Igor Kokoskov kimdir?

17 Aralık 1971’de Belgrad’da dünyaya gelen Kokoskov, koçluk kariyerine ülkesinin farklı ekiplerinde başladı. Sırp antrenör, 1999-2000 sezonunda yeni bir maceraya atılarak Missouri Üniversitesi’nin basketbol takımının antrenör ekibinde yer aldı. Kokoskov, bu sayede NCAA’de koçluk yapan, Amerikan vatandaşı olmayan ilk koç unvanını elde etti.

Başarılı antrenör, 2000 yılında NBA’in Los Angeles Clippers ekibinde asistan koç olarak görev yapmaya başladı ve bir NBA takımında koçluk yapan, Amerikan vatandaşı olmayan ilk koç unvanını elde etti. 2000-2003 yıllarında Clippers organizasyonunda yer alan koç, 2003’te ise Detroit Pistons’a transfer oldu. Kokoskov, 2004 yılında Detroit’in elde ettiği NBA şampiyonluğunda teknik ekibin bir parçasıydı ve NBA’de şampiyonluk yaşayan ilk Avrupalı koç oldu. 2016’da Slovenya Milli Takımı’nın başına geçen Kokoskov, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda bu ülkeyi altın madalyaya taşıyarak çok büyük bir başarıya imza attı. Igor Kokoskov, 2019 yazında Sırbistan Milli Takımı’nın baş antrenörlük pozisyonuna getirilmişti.