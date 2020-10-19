Iğdırlı ve Karslı dağcılar Rağbet Dağı'nın zirvesinden Azerbaycan'a destek verdi

IĞDIR (AA) - Iğdır ve Karslı dağcılar, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarını ve Azerbaycan topraklarını işgalini protesto etmek amacıyla Rağbet Dağı'nda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Kars Kafkas Dağcılık ve Spor Kulübü ile Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) üyesi 9 dağcı, kent merkezinde toplanarak Tuzluca ilçesinin Gaziler köyüne gitti.

Köydeki Rağbet Dağı'nın eteklerinde toplanan dağcılar, burada yapılan son hazırlıkların ardından 2 bin 400 rakımlı dağa tırmanmaya başladı.

Dağcılar, yer yer teknik tırmanış gerektiren dağın zirvesine 3 saatte ulaşarak Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açıp, Ermenistan güçlerinin saldırılarını protesto etti.

Kars Kafkas Dağcılık ve Spor Kulübü üyelerinden Alpay Korkmaz, AA muhabirine, Azerbaycan toprakları olan Karabağ'a ve Ermenistan'ın işgal ve saldırılarına dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların kendilerini üzdüğünü ifadeden Korkmaz, "Bu tırmanışımız oradaki saldırılarda hayatını kaybeden sivil vatandaşlar için oldu. Bu vesileyle tırmanışımızı orada yapılan saldırılarda o acıları yaşayan sivil halka adamak istedik." dedi.

Iğdır FGD Başkanı Muhammed Akkuş da Ermenistan'ın insanlık suçu işlediğini, buna dikkati çekmek için kendi branşlarında etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Akkuş, "Ermenistan'ın bir an evvel Karabağ'ı gerçek sahiplerine teslim edip orayı terk etmesi lazım. Artık savaşların da sivil ölümlerinin de hiçbir şekilde gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu tırmanışımızın temel amacı oydu, Azerbaycan'ın haklı davasında kardeşlerimizin yanındayız. Geçmişte Hocalı'da yapılan katliamın aynısı bugün yaşanıyor. Ermenistan sivillere saldırıları sonlandırıp Karabağ'ı Azerbaycan'a bırakıp komşuluk ilişkilerini gözden geçirmeleridir." diye konuştu.