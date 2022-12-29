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Gündem Iğdır'dan kötü haber! Çok sayıda asker yaralandı
Gündem

Iğdır'dan kötü haber! Çok sayıda asker yaralandı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Meydana gelen olayda 12 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 10:57:00 - 2022-12-29 10:57:53
Iğdır'dan kötü haber! Çok sayıda asker yaralandı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, lastiği patlayan zırhlı aracın yol kenarındaki araziye devrilmesi sonucu 12 asker, hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Karakoyunlu'da meydana geldi. Aralık ilçesinden Iğdır'a dönen askerlerin taşındığı, 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na ait Zırhlı Araç, lastiğin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zırhlı araçta hafif yaralanan 12 askeri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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