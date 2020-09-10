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Aktüel Iğdır'da zincirle kaza kamyonette sıkışan 2 kişiyi AFAD kurtardı
Aktüel

Iğdır'da zincirle kaza kamyonette sıkışan 2 kişiyi AFAD kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:02:00 -
Iğdır'da zincirle kaza kamyonette sıkışan 2 kişiyi AFAD kurtardı

IĞDIR (AA) - Iğdır’da meydana gelen zincirleme kazada kamyonette sıkışarak yaralanan iki kişi, Affet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Iğdır Doğubayazıt kara yolunun Suveren mevkisinde, Resul Kungurtay (52) yönetimindeki 56 AT 123 plakalı kamyonet, Selçuk Sancak idaresindeki 53 AAH 687 plakalı kamyonete arkadan vurması sonucu hızını alamayarak, 10 BDZ 49 plakalı Kudret Koçyiğit'in kullandığı otomobile çarptı.

Kamyonetin arkadan çarpmasının etkisiyle hamile olan Koçyiğit de hızını alamayıp plakası öğrenilemeyen başka bir kamyona çarptı.

Kaza sonrasında Kungurtay ve aynı araçtaki Eyüp Sezgir (63) ile ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen AFAD ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Koçyiğit, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, aniden bomba patlamış gibi bir ses duyduğunu, aracına çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybederek önündeki kamyona arkadan vurduğunu ifade etti.

Kaza sonrasında yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılan kara yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.


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