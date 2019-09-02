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Iğdır’da “Kerbela’dan bir esinti” çadırı

Hz.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:37
Iğdır’da “Kerbela’dan bir esinti” çadırı

Hz. Hüseyin 72 yareniyle birlikte Kerbela’da şehit edilişinin yıldönümü nedeniyle Iğdır’da aşura çadırı kuruldu.


Hz. Hüseyin ve beraberinde şehit olanları anmak amacıyla Zübeyde Hanım Bulvarı’nda “Kerbela’dan bir esinti” çadırı kuruldu. Kerbela’da yaşananları canlandıran ve o zamana ait sembolik materyallerle zenginleştirilen Kerbela sahnesi, Kerbela’da yaşananları anlatan kitap, resim ve film gibi materyallerin de sergilendiği aşura çadırını her kesimden insanlar ziyaret ediyor.


Iğdır Gün Işığı Derneği görevlisi Yasin Karaduman, her yıl olduğu gibi bu yıl da Zübeyde Hanım Bulvarında “Kerbela’dan bir esinti” çadırını kurduklarını belirtti. Karaduman, “İmam Hüseyin ve 72 yareninin katledildiği Kerbela olayını günümüzdeki insanlarımız görsün diye böyle bir organizasyon düzenledik. Muharrem ayının birinci gününden onuncu gününe kadar Şia vatandaşlar cami minberlerini dinledikten sonra kurulan çadır önüne geliyor. Köy ve şehir camilerinden gelen desteler, Hz. Hüseyin aleyhiselamın kıyamını, okudukları sine, mersiye ve ilahilerle günümüz insanlarına aktarmaya çalışıyor. İl dışından gelen ve Kerbela olayını bilmeyen insanlarımız için böyle bir aşura çadırı kurduk” dedi.


Yerli ve yabancı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşura çadırı, sabah erken saatten gecenin ilerleyen vakitlerine kadar on gün boyunca kent meydanında kurulu kalacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:37
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