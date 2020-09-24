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Aktüel Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin bölgedeki terör olaylarında aktif rol aldığı belirlendi
Aktüel

Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin bölgedeki terör olaylarında aktif rol aldığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:43:14 -
Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin bölgedeki terör olaylarında aktif rol aldığı belirlendi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da etkisiz hale getirilen "Roni" kod adlı terörist Halis Erdoğan'ın, Iğdır, Ağrı ve Kars bölgesinde meydana gelen terör olaylarında aktif rol aldığı ortaya çıktı.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Iğdır nüfusuna kayıtlı, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride aranan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın 21 Eylül 2020 günü çıkan çatışma sonucunda ölü olarak ele geçirildiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu teröristin 2015-2020 yılları arasında Iğdır, Ağrı ve Kars illeri kırsalında meydana gelen terör olaylarında aktif rol aldığı kaydedildi.

Terörist Halis Erdoğan'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından operasyonun azim ve kararlılıkla devam ettiği aktarılan açıklamada, "Operasyonda, 22 Eylül 2020 günü ise 2 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak ele geçirilmiştir. Teröristlerin üzerlerinde ve sığınaklarında 1 M-16 ve 2 kalaşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda şarjör, mühimmat ve el bombası, 2 telsiz, çeşitli özelliklerde elektronik malzemeler, örgütsel doküman, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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