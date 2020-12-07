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Aktüel Iğdır'da 80 koyunu çalan 6 zanlı yakalandı
Aktüel

Iğdır'da 80 koyunu çalan 6 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:24:41 -
Iğdır'da 80 koyunu çalan 6 zanlı yakalandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir çiftçinin ahırından 80 koyunu çalan 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Kasım'da Iğdır'a bağlı Elmagöl köyünde yaşayan Rıza Yeter'in ahırından 80 koyununu çalan şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 80 koyunu ahırdan çalarak Halfeli beldesine götüren 6 şüpheli yakalandı.

Operasyonda bulunan koyunlar ise sahibine teslim edildi.

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