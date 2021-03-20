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Yerel Iğdır'da 2 gündür haber alınamayan çift ölü bulundu
Yerel

Iğdır'da 2 gündür haber alınamayan çift ölü bulundu

Iğdır'da 2 gündür haber alınamayan ve Türkiye gündemine oturan çift, kırsalda bir araçta ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 15:53:00 -
Iğdır'da 2 gündür haber alınamayan çift ölü bulundu

Iğdır'ın Kerimbeyli köyünde yaşayan Kadir ve eşi Hanım Elkatmış'tan 18 Mart'tan bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Arazide arama çalışması yapan jandarma, köy kırsalında bir araç içerisinde Elkatmış çiftinin cansız bedenlerini buldu.

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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