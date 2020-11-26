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Aktüel Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim: - "Hamdolsun, sağlık durumum iyi olmakla birlikte, doktorlarımızın tavsiyesiyle tedavime evde devam ediliyor. Hayır dualarınızı eksik etmeyin"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:50:27 -
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sarıibrahim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan tüm önlemlere rağmen Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine doktorların tavsiyesiyle evde tedavisine başlandığını belirtti.

Vali Sarıibrahim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hamdolsun, sağlık durumum iyi olmakla birlikte, doktorlarımızın tavsiyesiyle tedavime evde devam ediliyor. Hayır dualarınızı eksik etmeyin. Bu vesileyle tüm hastalarımıza yüce Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmenizi ve sosyal hareketliliğinizi en aza indirerek maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermenizi hassaten rica ediyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere."

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