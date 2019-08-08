Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınav sonuçları Iğdır Üniversitesi besyo kayıtları ne zaman?
Iğdır Üniversitesi besyo kayıtları ne zaman? Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019-2020 Özel Yetenek Sınavı kesin sonuçları aşağıdaki tablodabelirtilmiştir. Kazanan adayların kesin kayıtları 26.27.28.29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacaktır. Yedek adayların kayıtları ise 4.5 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.08 Ağustos 2019 Perşembe 18:14
Iğdır Üniversitesi besyo kayıtları ne zaman? Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019-2020 Özel Yetenek Sınavı kesin sonuçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Kazanan adayların kesin kayıtları 26.27.28.29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacaktır. Yedek adayların kayıtları ise 4.5 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.
Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınav sonuçları için tıklayınız
YORUM YAZ