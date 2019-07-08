0553 313 94 23

Iğdır Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Iğdır Üniversitesi personel alımları ne zaman? Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Iğdır Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 12 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Fen Edebiyat, İlahiyat ve mühendislik fakültesi olmak üzere 12 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:02
Iğdır Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Iğdır Üniversitesi personel alımları ne zaman? Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Iğdır Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 12 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Fen Edebiyat, İlahiyat ve mühendislik fakültesi olmak üzere 12 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları.

Iğdır Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alım ilan detayları. Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Iğdır Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:02
  1. Iğdır Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor
  2. Iğdır Üniversitesi 12 Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mihriban’ın gerçek hikayesini anlattı
    1. Mihriban’ın gerçek hikayesini anlattı
    2. İran Ordu Komutanı: "İran hiçbir ülke..
    3. Başkan Özkan Altun Mahalle..
    4. Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca..
    5. Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir?..
    6. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
    7. CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi..
    8. Japon modeli Kadın Üniversitesine destek
    9. Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
    10. Stres ve alkol gastrit nedeni
    11. Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda..
    12. Kaymakam, şehitlik bakım..
    13. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü
    14. Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi..
    15. Golf tutkunları Bodrum'da buluştu
    16. Rektör Şevli, ‘7. Türk Üniversiteleri..
    17. Trabzonspor'da transfer çalışmaları
    18. AKAPDER’den Ankara’da sıkma şöleni
    19. Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı
    20. "İhracattaki artışın katlanarak..
    21. Tekirdağ’da 6 ambulans dağıtıldı
    22. Orman işçilerinin görev süresi..
    23. Sel, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı
    24. (Özel) 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3..
    25. Ankara’da ‘dalavereciler’ çetesine..
    26. Berge: “100 uçaktan en az 5’i Van..
    27. Döviz kurları
    28. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban..
    29. Adana’da sahte içkiye suçüstü
    30. Doğu Karadeniz’in en görkemli kalesi..
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’