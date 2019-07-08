Iğdır Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Iğdır Üniversitesi personel alımları ne zaman? Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Iğdır Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 12 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Fen Edebiyat, İlahiyat ve mühendislik fakültesi olmak üzere 12 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları.

Iğdır Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alım ilan detayları. Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Iğdır Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.