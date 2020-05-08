  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Iğdır Müftülüğünden "Evde Kalmak Sizden, Sohbet Bizden Projesi"

İl Müftüsü Mustafa Tekin: - "Bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde 'Cemaat bize gelemiyorsa biz onlara gideriz' diyerek bu çareyi bulduk"

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:59:24 -
Iğdır Müftülüğünden "Evde Kalmak Sizden, Sohbet Bizden Projesi"

IĞDIR (AA) - Iğdır Müftülüğü, "Evde Kalmak Sizden, Sohbet Bizden Projesi"yle internet üzerinden vatandaşları dini sohbetlerle buluşturuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazanda camilerin kapalı olması nedeniyle İl Müftülüğü, vatandaşları dini sohbetlerle buluşturmak için çalışma yaptı.

Her gün kentteki bir camide dini sohbet veren ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapan İl Müftülüğü, programları internet üzerinden canlı yayınla vatandaşlara ulaştırıyor.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle camilerin kapalı olduğunu anımsattı.

Bu nedenle dini sohbetleri internet üzerinden gerçekleştirdiklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde 'Cemaat bize gelemiyorsa biz onlara gideriz.' diyerek bu çareyi bulduk. Müslümanların basın yayını çok güzel kullanması lazım. Biz de bu vesileyle evlerinde kalan cemaatimize bu yayınla gidiyoruz. Dolayısıyla biz ümitvar olacağız, imkanları muhakkak değerlendireceğiz.

Cenabıhak bize bu imkanı verdi, biz de ramazan ayı boyunca bu yayını sürdüreceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı