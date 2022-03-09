Iğdır için imsakiye 2022: Iğdır imsak ve iftar vakti!

İmsak vakti, iftar saati ve sahur vaktileri, Ramazan 2022 imsakiyesi ile birlikte merak edilmeye başlandı. Iğdır imsakiyesi ile iftar saatleri ve imsak sahur vakti belli oldu. Bu sene Iğdır imsakiye 2022 takvimine göre iftar için akşam ezanı ve sahur için sabah ezanı kaçta okunuyor listelendi. Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü idrak edilmeye başlanılacak. Ramazan ayının başlayacak olması hasebiyle 2022 Ramazan imsak vakitleri de araştırılmaya başlandı. İşte Diyanet Iğdır 2022 imsakiyesi.

Iğdır imsakiye 2022 iftar saatleri sahur imsak vakti

Iğdır için ilk sahurda imsak vakti saat 04.14 olarak diyanet işlerinin 2022 yılı imsakiyesinde yer almakta. Iğdır iftar saatleri ise ilk iftar saat 18.35'te başlıyor. Iğdır'da son İftar saati ise 19:05.

Oruç kimlere farzdır?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.

Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur.