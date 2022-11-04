İğde nasıl yenir? Kuru iğdeden ne yapılır? İbrahim Saraçoğlu: Şifa deposu iğdenin faydaları

Kişiler, sağlık için doğal besinlerden fayda görmeyi tercih edebilir. Bu yüzden gün içinde tüketilen meyvelerin faydalarını araştırmak ister. Bazı meyveler içerdiği vitaminlerin yanı sıra kabuğu, çekirdeği ya da kurutulmuş hâliyle de şifa kaynağıdır. İğde meyvesi de faydaları merak edilen meyvelerin arasında yer alır. Çünkü İğde meyvesi de bilinçli olarak tüketildiği zaman çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde takviye bir besindir. İçerdiği vitaminler ve mineraller ile insan sağlığına son derece faydalı olduğu bilinir. Özellikle iğdenin faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirildiği için bu meyveyi tüketmek isteyen kişilerin de sayısında artış görülmeye başlamıştır. İşte iğde meyvesi hakkında merak edilen her şey.

Saraçoğlu'nun safra kesesi temizliği için önerdiği kürün ana maddesi olan iğde hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İğdenin faydaları nelerdir? İğde nasıl tüketilir? İşte detaylar...

İğde nedir?

Uzakdoğu ülkelerinde harika besin olarak geçen iğde, azotu kökünde toplayabilme özelliğine sahiptir. En verimsiz toprakta bile yetişebilen iğde, doğa olaylarına karşı da oldukça dayanıklı bir ağacı vardır. Ağacı bağ, bahçe ve ormanlık alanlarda yetişir. Zeytin büyüklüğünde olan meyveler genellikle hünnap ile karıştırılır. Eti fazla olduğunda sultan iğdesi olarak adlandırılır. Ancak en çok yetiştirilen ve kültür olanı ise kuş iğdesidir. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi ülkelerde de yaygın olarak tüketilir. Ülkemizde karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde görülür. Böbrek hastalarına bolca tüketmeleri tavsiye edilir. Bunun dışında da ağızdaki bozuk tat ve bağırsak fonksiyonlarına da fayda sağlar. Çok güçlü bir vitamin ve mineral deposudur. Çiğ olarak yendiği gibi, çayı ve reçeli de yapılarak tüketilebilir.

Sonbahar meyvesi olan iğde aroması ve kıvamı değişik olduğundan ilk olarak kimse beğenmez fakat zaman geçtikçe tadı alışkanlık haline gelir. Meyvenin dünya genelinde adı Elaeagnus'tur. Yetiştiği yere göre çeşitlenir. Japon iğdesi olarak bilinen çeşidi sağlık açısından faydası oldukça güçlü olduğundan ülkede meyve mucize besin olarak görülür. İğde aynı zamanda kozmetik sanayisinde de kullanılır. Dalları dikenli olan ağacı 7 metreye kadar uzar.

İğde nasıl yenir?

İğdenin sert bir kabuğu vardır ve genel olarak bu kabuk soyularak yenir. Kabuğunun altındaki yumuşak beyaz kısım kolayca tüketilir ve sindirilir. İğde meyve olarak tüketilebileceği gibi reçeli ya da çayı da yapılabilir.

İğde günde ne kadar yenmeli?

İğde direkt olarak meyve şeklinde yenilecekse günde yaklaşık 20 adetten fazla tüketilmemesi önerilir. Ancak farklı bünyeler için bu sayı değişiklik gösterebilir. Çay olarak içilecekse günde 1 fincandan fazla içilmemelidir. İğde süt karışımı olarak tüketilecekse de yine günde 1 bardak içilmesi yeterli olacaktır.

Birçok derde deva olduğu bilinen iğde bazı hassas bünyeler için alerjik durumlara sebep olabilir. Bu sebeple düzenli kullanım için doktora danışılmadan kullanılmaması gerekir. Özellikle anne adayları, emziren anneler, düzenli ilaç kullanan kişiler daha dikkatli olmalıdır. Aşırı ya da bilinçsiz tüketilen iğde insan sağlığı için zararlı olabilir. Olası bazı yan etkileri şu şekildedir:

Su içermeyen bir besin olduğu için ağız kuruluğuna sebebiyet verebilir.

Aşırı su içme ihtiyacına neden olur.

Aşırı tüketimi hâlinde özellikle şeker hastaları için zararlı olabilir. Yüz gram kuru ya da taze iğde yendiğinde yaklaşık yirmi gram şeker tüketilmiş olur.

Çok farklı şekillerde tüketilebilen iğde kabuklu mu yenir kabuksuz mu?

Tercihe ve damak tadına göre iğde meyvesi hem taze hem de kuru olarak tüketilebilir. Aynı şekilde kabukları soyularak ya da direkt olarak kabukları ile birlikte yemek de mümkündür.

İğde çayı nasıl yapılır?

İğdenin en çok kullanıldığı tariflerinden birisi de iğde çayıdır. Farklı sıkıntılara çare olarak kullanılan iğdenin çayı demleme yöntemiyle hazırlanır. Çay olarak tüketilen iğde vücudun demir oranını artırır. İğde çayı hazır olarak marketlerde ya da aktarlardan alınabilir. Bunun yanı sıra direkt olarak iğde meyvesiyle de evde hazırlanabilir. İğde çayı hazırlamak için gerekli olan malzemeler ve iğde çayının hazırlanışı şu şekildedir:

Gerekli malzemeler:

Bir su bardağı temiz içme suyu

Dört ya da beş adet taze iğde meyvesi

Hazırlanışı:

Temiz içme suyu bir cezvede kaynatılır.

Dört ya da beş adet taze iğdenin kabukları soyulur.

Kabukları soyulan iğdeler kaynatılmış olan suyun içinde atılır.

Ağzı kapalı olarak en fazla beş dakika boyunca bekletilir. Bu sayede demlenmesi sağlanır.

Bir süzgeç yardımı ile süzülerek tüketilebilir.

İğde çayını gün içinde bir bardak ya da bir fincan olacak şekilde tüketmek yeterli olacaktır. Aşırı kullanımı hâlinde bazı yan etkilere sebebiyet verebilir. Yine de doktor onayı almadan düzenli olarak kullanılması doğru değildir.

Pek çok faydası olan ve farklı şekillerde tüketilebilen iğdeyle iğde süt karşımı nasıl yapılır?

İğde süt karışımı nasıl yapılır?

Tercihe ve damak tadına göre iğde meyvesi süt ile karıştırılarak da hazırlanıp tüketilebilir. İğde süt karışımı hazırlamak için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları şu şekildedir:

Gerekli malzemeler:

Bir bardak süt

Bir tatlı kaşığı iğde çekirdeği unu (iğde tozu)

Hazırlanışı:

İğde çekirdekleri robottan geçirilerek un hâline getirilir. (İğde unu hazır olarak da alınabilir)

Bir bardak sütün içine bir tatlı kaşığı iğde çekirdeği unu eklenerek karıştırılır.

Arzuya göre içine bir çay kaşığı kadar bal ilavesi de yapılabilir.

Yetişkinlerin ve çocukların tüketebileceği iğde süt karışımı sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilir. Gün içinde bir bardak içilmesi yeterlidir. Herhangi bir yan etki yaşanmaması için doktor önerisi ya da onayı ile içilmelidir.

Kuru iğdeden ne yapılır?

Meyvesi çiğ olarak yenilen iğde, çerez olarak tüketilir. Aynı zamanda kurutulmuş veya taze iğde meyveleri şekerle kaynatılarak komposto yapılır ve soğuk içilir. Komposto dışında iğde meyvesi ezilir ve balla karıştırılarak macun yapılır. İğdenin meyveleri ve kurutulmuş çiçekleri çay yapımında kullanılır.

İğde kabuğunun faydaları- Iğde neye yarar?

- İğde, C vitamini açısından son derece zengin olup kış mevsiminde tüketilmesi vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığına karşı vücudun korunmasına yardımcı ve destek olur. - Kuru iğde ile yaprağı birlikte kaynatıldığı zaman elde edilen çayın, kuru öksürüğe faydalı olduğu belirtilmektedir.

İbrahim Saraçoğlu'nun tavsiye ettiği şifa deposu iğdenin faydaları

-İshali durdurur.

-Öksürüğe iyi gelir.

-Vucüt direncini artırır.

-Bağırsağa faydalıdır.

-İdrar sorunlarını düzenler.

-Mide bulantısını ve kusmayı önler.

-Ağzı temizler.

-Soğuk alğınlığına iyi gelir.

İğdenin Zararları

Her doğal besinde olduğu gibi iğde meyvesinin de tüketimi istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İğdenin ise bilinen önemli bir yan etkisi yoktur. İğde sadece fazla tüketimde kabızlığa yol açan bir meyvedir. Aynı zamanda içerisinde su olmayan bir meyve olduğu için iğde yerken su tüketimine de dikkat edilmelidir.

İğde Nasıl Tüketilir?

İğde meyvesi yemek isteyenler, bu meyveyi nasıl tüketeceklerini de merak etmektedir. İğde meyvesi 3 farklı şekilde tüketilebilir. Bunun birincisi meyve olarak tüketimidir. İğdeyi direkt olarak yiyebilirsiniz. Bir diğer tüketim şekli ise iğde çayıdır. Kurutulmuş iğdeyi ve yapraklarını suda kaynatarak çay halinde içebilirsiniz. Son olarak iğdeyi birkaç saat suda bekletebilir, iğdeleri içerisinden çıkararak suyu içebilirsiniz.

İğde Yemek Zayıflatır mı?

Kişiler, gün içinde tükettikleri her besinin sağlığa olan faydasını araştırırken kilo verme ve alma üzerindeki etkisini de merak etmektedir. İğdenin de kilo vermeye yardımcı olup olmadığı merak konusudur. İğde lifli bir meyve olmasının yanı sıra mineral ve vitamin açısından da zengin bir meyvedir. Bu içeriği ile diyet listelerinde yer aldığı görülmektedir. Uzun süre tok kalma hissi vererek kilo verme düzeninizi destekleyen bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak iğde tüketiminde su tüketimini de arttırmak gerekmektedir.

İğde Nelere İyi Gelir?

İğde meyvesi pek çok sağlık sorununa iyi gelir. Bunlardan biri iğdenin zihinsel yorgunluğa iyi gelmesidir. Bu özelliği ile iğde tüketimi vücuda direnç katar. Bunun yanı sıra iğde meyvesi mide bulantısı problemlerine de iyi gelen bir meyvedir.