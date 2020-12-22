Doğalgaz aboneliği için ne yapılır? |Doğalgaz bağlatacak olanlar başvuru işlemlerinin nereden nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, İGDAŞ abonelik başvurusu internetten yapılır mı?

İgdaş abonelik nasıl yapılır?

Doğalgaz abonelik işlemlerini İgdaş şubesinden, e devlet üzerinden ya da ALO 153'ten yapabilirsiniz.

İGDAŞ sözleşme yaparken güvence bedeli temin ediyor. Bu bedel İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğal gaz abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Doğalgaz abonelik sözleşmesi için gerekli belgeler

a) Sözleşme yapılacak yerin tüketim noktası numarası,

b) Mal sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,

c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekâletname fotokopisi gerekmekte olup, vekâletnamede İGDAŞ ve/veya doğal gaz ifadesi bulunmalıdır.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen kimliğin beyanı,

veya Tapu sahibi yabancı müşteriler, göç idaresinden belge almadan mülk sahibi olmuş ve vergi numaraları yok ise Potansiyel Vergi Numarası alarak işlemleri yapılır.

​* İstisnai haller kapsamındaki yabancılardan hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi, talep edilir.

İGDAŞ GÜVENCE BEDELLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İGDAŞ BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ