İGA İstanbul Havalimanı ve Singapur Havayolları çevresel sürdürülebilirliği teşvik ediyorlar

İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı çalışmada, etkili atık yönetimi ve ileri dönüşüm konuları uygulamayla pekiştirildi. Öğrenciler, profesyonellerle bir araya gelerek İGA İstanbul Havalimanı’ndaki atık süreçleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldular.

İGA İstanbul Havalimanı Sıfır Atık Merkezi’nin ziyaret edilmesinden sonra, ileri dönüşüm üzerine odaklanan sanatçı ve tasarımcı Pınar Akkurt ile düzenlenen atölyeye katılan gençler, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak ürünler tasarlandılar.

Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Hongyao Hu, etkinlikle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Genç nesli sadece eğitmekle kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir uygulamalara aktif olarak katılmaları için onlara ilham veren girişimlere öncülük etmekten gurur duyuyoruz. İGA İstanbul Havalimanı ile yürütülen iş birliği aracılığıyla, havacılık sektöründe çevresel sürdürülebilirlik kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen: "Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olarak, hem çevresel değerlerin korunmasını hem de ekonomik verimliliğin teşvik edilmesine imkân sağlayan teknoloji ve operasyonları uygulamakta kararlıyız. Havacılık sektörünü daha sürdürülebilir hâle getirme ve gelecek nesiller için gezegeni iyileştirme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda Singapur Havayolları ile iş birliğiyle düzenlediğimiz atık yönetimi atölyesi, temel marka değerlerimizle mükemmel bir uyum sergiledi. Avrupa Atık Yönetimi Haftası’nda biz de İGA İstanbul Havalimanı olarak sorumluluk üstlenmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu atölye çalışması, gelecek vadeden öğrencilere havalimanının ileri dönüşüm uygulamalarını tanıtmak için güzel bir fırsat oldu."

Etkinlik, Singapur Havayolları ile İGA İstanbul Havalimanı’na sürdürülebilirliği teşvik etme ve havacılık için daha yeşil bir gelecek konusundaki ortak değerlerini genç nesillerle paylaşma fırsatı sundu.

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