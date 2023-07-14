İGA İstanbul Havalimanı Kulesi 15 Temmuz’da Türk Bayrağı renklerine bürünecek

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı, havacılık alanında bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olmasının yanı sıra, millî değerlerine de sahip çıkmayı sürdürüyor ve bu yıl da 15 Temmuz’u özel etkinliklerle anıyor. Türk milletinin şanlı demokrasi zaferini simgeleyen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, İGA İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne özel ışıklandırma yöntemiyle Türk Bayrağı’nın renkleri yansıtılacak.

İGA İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz Özel Sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, İGA İstanbul Havalimanı milletimizin yazdığı şanlı demokrasi zaferine dair fotoğrafların yer aldığı “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” sergisine de ev sahipliği yapıyor. Sergide, hayatını kaybeden şehitlerin anısına 252 adet 15 Temmuz logolu görsel yer alıyor. 15 Temmuz Derneği’nin destekleriyle düzenlenen ve 13 Temmuz 2023 Perşembe günü açılışı yapılan sergi, 20 Temmuz 2023 Perşembe gününe kadar giden yolcu katında misafirlerin ziyaretine açık olacak.

Serginin açılış töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, “Türk milletinin, millî irade ve demokrasiye olan inancını en güçlü şekilde yansıtan o geceyi ‘unutmamanın’ ve gelecek nesillere aktararak ‘unutturmamanın’ görevimiz olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, ülkemiz için canlarını fedakârca ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.



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