İftiraların hedefindeki müdür yeniakit.com.tr'ye konuştu: Menzil'deki mübarekleri Allah dostu oldukları için seviyorum

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Sol medya tarafından hedef alınan Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'ne bağlı Belören Beldesi'ndeki Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Özbay, hakkındaki iddialara ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuştu.

Özbay, Menzil tarikatına bağlı Semerkand dergilerini okunması için öğrencilere dağıttığı iddialarına, "Menzil'deki mübarek insanlara Allah dostu olmalarından dolayı bir muhabbetim var ama onların kitaplarını dağıttığım asılsız bir iftira." diyerek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer, bu iftiranın atıldığı gün okulumuza gelerek incelemelerde bulundu. Kütüphanemizde ya da başka hiçbir yerde söz konusu yayınlara rastlanmadı. Yapılan arama resmi kayıtlara da işlendi" ifadelerini kullandı.

Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin konuşmasını yasakladınız mı?

"Bizim eğitim sistemimiz karma. Kız erkek karışık birçok etkinlik düzenliyoruz. Yaklaşan 29 Ekim'in etkinlikleri için de yine kız erkek karışık çalışmalar yapılıyor. Bizim müdahale ettiğimiz tek nokta öğrenciler arasında zaman zaman şahit olduğumuz ahlaksız diyaloglar. Mesela kızların yanında küfür eden erkekleri uyarıyoruz. Benzeri durumlara şahit olduğumuzda öğrencilerimizi İslam'a uygun şekilde davranmaya davet ediyoruz."



Kız öğrencileri beden eğitimi dersine almadığınız doğru mu?

"Bu da tamamen asılsız bir iftira. Kız takımımız Adıyaman İlçesi'nde Cirit Atma şampiyonu oldu. Onları sportif alanda da destekliyor ve eğitimlerine devam ediyoruz. Yeni dönem için de hazırlık yapan kız takımlarımız var."

Alevi öğrencilere Namaz kılın baskısı yaptınız mı?

"Ortaya atılan iftiralardan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yetkilileri Alevi öğrencilerle bir araya gelerek onlarla konuştu. Öğrencilerimiz okulumuzda ne kendilerine ne de bir başkasına hiçbir şekilde baskı yapılmadığını ifade etti. Bu konuşmalar da resmi kayıtlara girdi."





'Onlara İslam'ı öğretmemiz suç ise suçluyuz'

"Biz sadece öğrencilerimizi değil velilerimizi de birçok konuda uyarıyoruz. Velilerimizin evlerini de ziyaret ediyor ve onlara öğrencilerimizin başarısı için bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Öğrenci ve velilerimizi İslam'a uygun yaşamaya davet etmemiz suç ise evet suç işliyoruz."