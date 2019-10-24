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İftiraların hedefindeki müdür yeniakit.com.tr'ye konuştu: Menzil'deki mübarekleri Allah dostu oldukları için seviyorum

Sol medyanın çirkin iftiralarla hedef gösterdiği Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Özbay kamuoyuna, "Öğrencilerimizi İslam'a uygun yaşamaya davet etmek suç mu?" sorusunu yöneltti.

24 Ekim 2019 Perşembe 16:50
İftiraların hedefindeki müdür yeniakit.com.tr'ye konuştu: Menzil'deki mübarekleri Allah dostu oldukları için seviyorum

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Sol medya tarafından hedef alınan Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'ne bağlı Belören Beldesi'ndeki Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Özbay, hakkındaki iddialara ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuştu.

Özbay, Menzil tarikatına bağlı Semerkand dergilerini okunması için öğrencilere dağıttığı iddialarına, "Menzil'deki mübarek insanlara Allah dostu olmalarından dolayı bir muhabbetim var ama onların kitaplarını dağıttığım asılsız bir iftira." diyerek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer, bu iftiranın atıldığı gün okulumuza gelerek incelemelerde bulundu. Kütüphanemizde ya da başka hiçbir yerde söz konusu yayınlara rastlanmadı. Yapılan arama resmi kayıtlara da işlendi" ifadelerini kullandı.

Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin konuşmasını yasakladınız mı?

"Bizim eğitim sistemimiz karma. Kız erkek karışık birçok etkinlik düzenliyoruz. Yaklaşan 29 Ekim'in etkinlikleri için de yine kız erkek karışık çalışmalar yapılıyor. Bizim müdahale ettiğimiz tek nokta öğrenciler arasında zaman zaman şahit olduğumuz ahlaksız diyaloglar. Mesela kızların yanında küfür eden erkekleri uyarıyoruz. Benzeri durumlara şahit olduğumuzda öğrencilerimizi İslam'a uygun şekilde davranmaya davet ediyoruz."

Kız öğrencileri beden eğitimi dersine almadığınız doğru mu?

"Bu da tamamen asılsız bir iftira. Kız takımımız Adıyaman İlçesi'nde Cirit Atma şampiyonu oldu. Onları sportif alanda da destekliyor ve eğitimlerine devam ediyoruz. Yeni dönem için de hazırlık yapan kız takımlarımız var."

Alevi öğrencilere Namaz kılın baskısı yaptınız mı?

"Ortaya atılan iftiralardan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yetkilileri Alevi öğrencilerle bir araya gelerek onlarla konuştu. Öğrencilerimiz okulumuzda ne kendilerine ne de bir başkasına hiçbir şekilde baskı yapılmadığını ifade etti. Bu konuşmalar da resmi kayıtlara girdi."

'Onlara İslam'ı öğretmemiz suç ise suçluyuz'

"Biz sadece öğrencilerimizi değil velilerimizi de birçok konuda uyarıyoruz. Velilerimizin evlerini de ziyaret ediyor ve onlara öğrencilerimizin başarısı için bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Öğrenci ve velilerimizi İslam'a uygun yaşamaya davet etmemiz suç ise evet suç işliyoruz."

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 16:50
  1. Adıyaman
  2. Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Özbay

YORUM YAZ

  • JARİJARİ2 sa önce
    Helal olsun mudür bey sahsen ve yakinen taniyorum ogrenciler icin ne kadar zorluga katlandiginizi onlar icin ne kadar caba sarf ettiginizi hem gozumle gordum hemde kulagimla duydum Rabbim sizi guclu eylesin insaAllah size guc versin ins.
  • Şahin Şahin 9 sa önce
    Öğrenci ve velilerimizi İslam'a uygun yaşamaya davet etmemiz suç ise evet suç işliyoruz."Bu sözün sahibi her türlü övgü ve senaya layıktır. Allah’tan korkan hiç bir şeyden korkmaz. Ehl-i dalalet korktukça üzerine gelirler, dik dur
  • AkiAki10 sa önce
    Milletin çoluğunu çocuğunu ateşe atmayın yazık, fetullahıda Allah dostu diye sevdiniz o binlerce eğitimli Türk gencini ateşe attınız her kul Allahın dostudurmenzili tarikatı yada başka neyse gariban insanlardan uzak dursun, sonra güçlü ya parasıyla ya kandırıldık diye sıyrılıyor garibanın evladı sürüm sürüm sürünüyor
  • sadece hakikatsadece hakikat10 sa önce
    been burda pek birşey göremedim.tebliğ irşad davet güzel bir şekilde güzel bir üslupla her daim olmalı..dinimizde zorlama da yerine göre var fakat ne onu yapacak şuurlu insanlar ne de ortada islami bir devlet var.
  • mutmainemutmaine10 sa önce
    İSLAMIN 5 ŞARTI VAR , Zorunuza gitmesin ? Bunu bilin yeter, isteyen zaten istediği gibi yaşıyor...kimseye baskı yapılacağını sanmıyorum.
  • Arif DoganArif Dogan11 sa önce
    Kemalist sistemi dayatanlar ufacik guzellige dayanamiyorlar. Alisacaklar. Kader tecelli ediyor. Sapka giymedi diye Rize nin gemilerimizce bombalandigi gunler cok geride kaldi. Nerede gorulmus %5 bir gurup %95 e tahakkumde bulunmasi. Kader imani yukseltirken kufru asagilara saliyor. İtirazi olan seyreylesin.
  • BilalBilal11 sa önce
    Ulan neyine helal olsun diyorsunuz kimse kimsenin inancına karışamaz
  • Halil Halil 11 sa önce
    Bu adamın dediğine helal olsun diyenlere şöyle anlatım Almanya da bir hoca müslümanları hristiyanlığa davet ediyor ne derdiniz? Hayatınız yanlışlar üzerine kurulmuş
  • MertMert11 sa önce
    Feto ya da sempati duyulurdu bir zamanlar
  • dumanlıdumanlı11 sa önce
    Geçmişte FETÖ ye muhabbetleri olanlar vardıFETÖ bize 15 temmuz hain darbe girişimini yaşattı. Bu günde başkalarına muhabbet duyanlar ve bağlananlar var. Geçmişten hele hele yakın geçmişten ders almayan benzer belaları yaşamaktan kurtulamaz.
  • ömerömer13 sa önce
    hocam guzel yoldasın
  • MustafaMustafa13 sa önce
     Peki ookulun müdürü tanrısına zekat vermeyi neden öğretmiyor?
  • OrhanOrhan13 sa önce
    herkes dininde serbedtir Ister namaz killar ister kilmaz günahi da sebabi onlara ait Yüce dinimizde zorlma yok
  • HaymanalıHaymanalı13 sa önce
    Hocam keşke her okul müdürü sizin gibi böyle hassas olsa, baskı olmadan öğrencilere manevi hususları vermeniz takdir edilecek bir durumdur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı neden tamamıylakız, tamamıylaerkek veyakarma eğitimi toplumun tercihine sunmuyor anlamıyorum...
  • Hasan isikHasan isik13 sa önce
    Helal olsun
  • Dilaver Dilaver 14 sa önce
    Siz böyle yaptıkça gençlik dinden uzaklaşıyor. Davetle falan olmaz, içinden gelecek.
  • TcVatanseveeTcTcVatanseveeTc14 sa önce
    YANİ BURDAN NE ÇIKIYOR, ALEVİLER NAMAZ KABUL ETMİYORLAR, NAMAZI İNKAR EDENİN SONU BELLİ
  • bekirbekir14 sa önce
    ya hu tabiki size kalmadı. Bu ülke bu saçmalıklardan neden kurtulamıyor. Birisi der üniversiteye başörtüsü ile girilemez sanane kardeşim inanç özgürlüğü yok mu girsin. Diğeri hristiyanın,alevinin,inançsızın ibadetine karışır. EL-LE-ME-YİN bırakın herkes toplum saygı kuralları çerçevesinde hayatını yaşasın. İnsanları bölecek,ayrıştıracak işlerden uzak durun, Yanıbaşımızda Irak'ın Suriye'nin veya diğer arap ülkelerinin hali ortada
  • cccccc15 sa önce
    Herkes kemalist olmaya zorlandığı ülkede Müslümanlara yıllardır baskı ve zülüm yapılıyor birgün sol kafadan intikam alınacak Rabbim memur edecek bizi bu intikama.
  • İdo1 İdo1 15 sa önce
    Sayın hocam birinize Allah bin bereket versin. Davetci davetini yaparken başına gelebilecek musibetlerede katlanacak. Allah yardımcınız olsun.
  • asafasaf15 sa önce
    durum iyiye değil gittikçe kötüye gidiyor..
  • SadullahSadullah15 sa önce
    Sana mı kalmis İslam'a davet? Sen kimsin len? Kişisel.olarak davet edebilirsin ama bu müdürlük kimliğimle edemezsin.
  • misafirmisafir15 sa önce
    Hastaya faydalı olabilecek ilaç, zorla da içirilse ona fayda asğladıpı gibi,bir kimseye zorlanamaz kıldırılsa da o ona faydalıdır zira, abdest ve namaz, kandolaşımına yardıcı olmakla organların zamanında kandaki besinlerle beslenerek işlevlerini daha iyi yerine getirmelerine yardımcı olup sıhhi fayda sağlar , ahir dünya için sevap kazanmayı sağlamak yanında.
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM15 sa önce
    BUNLAR SURİYEDE FIRATIN DOĞUSUNA YAPILAN HAREKAT BAŞARILI OLUNCA AK PARTİNİN OY ORANLARI ARTMASIN DİYE BİLEREK HEDEF SAPTIRIYORLAR. PYD TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR AÇIKLAMALARIDA HEP SURİYE BAŞARISINI ÖRTMEK İÇİNDİR. ISRARLA SURİYENİN KUZEYİNE YAPILAN HAREKATI VE CHP NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PYD Yİ DESTEKLEDİĞİNE DAİR HABERLER SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTULMALIDIR. 
  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah15 sa önce
    21 yy da hala alevi sünni muhabbeti yapılıyor yazıklar olsun bunu yapanlara.

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