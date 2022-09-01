İftiracıları rezil eden şahit! Zehra Taşkesenlioğlu hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Sedat Peker'in hafta sonu yayınladığı rüşvet iddialarında adı geçen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hakkında Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren de devreye girip Sedat Peker'i doğrulamış, AK Partili isimle görüştüğünü söylemişti.

Sineren ile Taşkesenlioğlu görüşmesinin tanığı, gerçekleri Oda TV'den Masum Gök'e anlattı.

Masum Gök'ün yazısı şöyle:

Zehra Taşkesenlioğlu 24 Haziran 2018 genel seçimlerinin arifesinde seçim bölgesi olan Erzurum'da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyordu.

Ülkedeki seçim çalışmalarının yoğun geçtiği o günlerde Mine Tozlu Sineren ve eşi İbrahim Sineren de Erzurumlu olan enişteleriyle bir yemekte buluştu. Mine Tozlu Sineren yemekte Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kendilerine randevu vermemesinden yakınıyordu.

Burada söze enişetleri girdi ve Erzurum'da bir kamu kuruluşunda memur olan Yılmaz B. isimli kuzeninin Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'nu tanıdığını yardımcı olabileceğini söyledi.

Mine ve İbrahim çiftinin enişteleri bu yemekten sonra kuzeni Yılmaz B.'yi arayıp durumu anlattı.

Yılmaz B. de "Gelsinler Zehra Hanımla görüştürmeye çalışayım" dedi.

HINIS'A GİTMEKTE ISRAR ETTİLER

Bunun üzerine Haziran ayının başlarında Mine Tozlu Sineren ve eşi İbrahim Sineren Erzurum'a geldi. Geldikleri gün ramazan ayının içindeydi.

Yılmaz B. oruçluydu, Sineren çifti ise seferi oldukları için oruç tutmadıklarını söyledi. Yemek yemeye gittiler. Bu sırada Yılmaz B. Zehra Taşkesenlioğlu'nun danışmanını aradı ve durumu anlattı.

Zehra Taşkesenlioğlu'nun danışmanı şimdi Hınıs'ta olduklarını yarın sabah Erzurum merkezde olacaklarını, orada görüşebileceklerini söyledi.

Yılmaz B. durumu Mine Uzun Sineren'e anlattı. Mine Uzun Sineren "Zamanlarının olmadığını Hınıs'a gidip görüşelim" dedi.

Yılmaz B. yine Zehra Taşkesenlioğlu'nun danışmanını aradı ve oraya gelmek istediklerini söyledi. Danışman "O zaman gelsinler, bakalım dertleri neymiş" diye yakındı.

Böylece Yılmaz B., Mine Tozlu Sineren ve İbrahim Sineren Hınıs'a doğru yol aldılar. Hınıs'a vardıklarında akşam saatleriydi. Zehra Taşkesenlioğlu seçim çalışmalarını bitirmek üzereydi.

Yılmaz B. kendisinin de şahit olduğu görüşme sürecini şöyle anlattı:

"Bir kahvehanede buluştuk. Mine Tozlu Sineren kendisinin borsada yatırımcı olduğunu sermaye arttırımı yapmak istediklerini ancak iki kez ret geldiğini söyledi. Mine Tozlu Sineren Zehra Hanım'a 'Yaptığımız müracaatlarda hukuka aykırı bir durum yok. Sizden ricamız Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile bir randevu ayarlayıp görüştürmeniz' dedi. Zehra Taşkesenlioğlu da 'Ben abimle görüşeyim size bir randevu ayarlarım' diye cevap verdi. Görüşme 15 dakika sürdü. Mine Tozlu Sirenen'in dediği gibi ağlama falan olmadı. Güle oynaya gittik, güle oynaya geldik."

"BUNLAR DÜZGÜN İNSAN DEĞİLER"

Bu görüşmenin ardından birkaç gün sonra Yılmaz B. bazı işleri için Ankara'ya gitti. O esnada Sineren çifti kendisini aradı. Yaptıkları telefon görüşmesinde Mine Toz Sineren "Madem Ankara'dasın biz de gelelim. Sen Zehra Hanım'ı ara belki bizi ağabeyi ile görüştürür" dedi.

Bunun üzerine Yılmaz B. Zehra Taşkesenlioğlu'na mesaj attı. Daha sonradaki süreci Yılmaz B.'nin anlatımıyla şöyle gelişti:

"Zehra Hanım'la Whatsapp'tan yazışıyoruz. Zehra Hanım bana 'Sana döneceğim' dedi. Belli bir süre sonra Zehra Hanım bana şöyle bir mesaj attı: 'Yılmaz Bey sen bunları nereden tanıyorsun bilmiyorum ama bunlar düzgün insanlar değil. Keşke sen bu işe hiç girmeseymişsin. Uzak dur bu adamlardan. Abim kesinlikle bunlarla görüşmeyecek, randevu vermeyecek. Ama bir yardımcısıyla gidip görüşsünler 'dedi. Zehra Taşkesenlioğlu ile yaptığım bu yazışma sonrası Mine Tozlu Sineren'e de 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu sizinle görüşemeyecek, ama yardımcılarından birisi sizinle görüşecek dedim. Olay bu görüşmeden sonra kapandı. Bir daha da onlarla bir diyaloğum olmadı"