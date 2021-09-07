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Gündem İftiracılar tir tir titriyor: "Ya yalan haber yasaklanırsa!"
Gündem

İftiracılar tir tir titriyor: "Ya yalan haber yasaklanırsa!"

Her fırsatta yalan haberler yaparak halkı hassas noktasından vuran sol medya, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 'Sosyal Medya Ahlakı' adlı kitabında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, “sosyal medyada hukuki düzenlemelerin yetersiz kaldığı alanlarda ‘fıkıh’ın devreye girebileceği” önerisinden sonra tir tir titremeye başladı!..

Yeniakit Publisher
2021-09-07 14:17:00 - 2021-09-07 14:25:55
İftiracılar tir tir titriyor: "Ya yalan haber yasaklanırsa!"

Her fırsatta iftira dolu haberler yaparak gündemdeki olaylar üzerinden propaganda yürüten sol medya, iftiraları engellenmeye çalışılınca korkudan titremeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı, "Sosyal Medya Ahlakı" isimli kitaptan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, "Sosyal medya düzenlemesi" çağrısından rahatsız olan Cumhuriyet gibi solun başını çeken gazeteler, rahatsızlıklarını bir bir dile getirmeye başladı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yılın başında yayımladığı 'Sosyal Medya Ahlakı' adlı kitabında, “sosyal medyada hukuki düzenlemelerin yetersiz kaldığı alanlarda ‘fıkıh’ın devreye girebileceği” önerisine yer verildi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Kitabın önsözünü yazan Başkan Ali Erbaş, sosyal medya için düzenleme çağrısı yaparak “Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyen yasal mekanizmanın yanı sıra güçlü bir bilincin inşası elzemdir. Bilhassa, Yüce Allah’ın tüm zaman ve zeminlerde murakaba ettiğinin bilinciyle şekillenen bir otokontrol sistemi geliştirmek; hakikat dünyasından kopmadan, sanal ortamlara mahkûm olmadan asil bir yaklaşımı kuşanmak gerekir” dedi.

Kitapta ayrıca “sosyal medyaya hukuki düzenleme getirmek” ve “sosyal medyada ahlak” gibi konular da tartışıldı. Yasal düzenlemelerin sosyal medyada yetersiz kalabileceği belirtilen kitapta, “Bu noktada bireylere, sergilediği davranışlar karşılığında hem dünyevi hem de uhrevi sorumluluk yükleyen, onların vicdanına hitap etme yönü de bulunan fıkıh etkili olmaktadır” denildi.

Solcular rahatsız

Söz konusu haberi servis eden Cumhuriyet, durumdan duydukları rahatsızlığı gözler önüne serdi. Ayrıca T24 de Cumhuriyet'ten alıntı yaparak, "Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sosyal medyaya ‘fıkıh’la düzenleme önerisi" başlığını kullandı. 

İftira dolu haberleri akıllara geldi

Başta Cumhuriyet olmak üzere çok sayıda muhalif medya organı, Bozkurt’taki sel felaketi sırasında, “Yüzlerce kişi kayıp” yalanıyla halka korku salıyordu. Orman yangınları sırasında, “Uçak olmadığı için alevler aylarca her yeri küle çevirecek” manşetleri atılıyordu. “Katarlılar sınavsız tıp fakültesinde okuyacak” yalanıyla, tam da üniversite sınavından önce öğrencilerin moralini bozmak için yalanlar servis ediliyordu.

Söz konusu yalanları ortaya atıp halkı hassas noktasından vuramayacakları için başta Cumhuriyet olmak üzere sol medya adeta titremeye başladı!..

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