İftiracılar için hesap zamanı

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Başsavcı olarak görev yaptığı dönemde FETÖ, PKK ve DHKP-C’ye yönelik başarılı operasyonlara imza atan, bu sebeple örgütün medya unsurları tarafından açık hedef haline getirilen Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner hakkında, 2019 yılında ‘irtikap’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘rüşvet’, ‘tefecilik’ gibi suçlamalarında bulunan Arzu Kayaoğulları ile avukatı Suna Öztaşdönderen hakkında iftira ve suç uydurmadan dava açıldı.

FETÖ Medyası: Kahraman dediler rüşvetçi çıktı

Bakırköy Başsavcı vekilliği, İzmir Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerini başarıyla yürüttükten sonra Yargıtay Üyeliğine seçilen Aydıner hakkında, 2019’da yapılan suç duyurusu başta Cumhuriyet olmak üzere T24’te haber olmuş, FETÖ ve PKK terör örgütüne müzahir sitelerde de aylarca işlenerek Aydıner linç edilmişti. “Çete yöneticisi Yargıtay’da”, “15 Temmuz kahramanı dediler rüşvetçi çıktı” iftiralarına maruz kalan Aydıner’in, Marmaris Yapı şirketinin sahibi Arzu Kayaoğulları’ndan zorla ve tehditle para aldığı iddia edilmiş, bu gerekçe ile şikâyette bulunulmuştu.

Yargıtay Başkanlığı ise yürütülen soruşturma sonunda iddiaların soyut olduğunu, şikâyetçilerin beyanlarını destekleyici delil sunamadıklarını duyurmuş, dosyayı kapatmıştı.

Asıl mağdur Aydıner

Aydıner de iftiralar ve kurulan kumpasla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Kaya tarafından yürütülen soruşturma 8 Aralıkta tamamlandı.

Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Aydıner’in Marmaris Yapı İnşaat Şirketinden konut almak istediği, şüphelilerin anlaştıkları evin parasının ödenmesine rağmen daireyi teslim etmedikleri, Aydıner’in çeşitli bahanelerle bir süre oyalandığı, daha sonra başka bir daire teklif edildiği, Aydıner’in bu teklifi kabul etmemesi üzerine iki parçada geri ödeme yapıldığı, aylar sonra ise “tehdit edilmiş” gibi savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı. 7 Sayfalık iddianamede şüpheli Arzu Kayaoğulları’nın Aydıner’in aldığı daireyi 3. bir sahsa sattığı, müştekiye baska bir projeden daire teklif ettiği, teklif edilen daire üzerinde ipotek olması nedeniyle müsteki tarafından kabul edilmediği, şüphelinin Aydıner’den aldığı daire parasının bir kısmını banka yoluyla, kalan kısmını ise şoförü vasıtasıyla işyerine gönderdiği ifade edildi.

Şoförüyle para gönderip Aydıner’e tuzak kurdu

Aydıner’e geri ödeme esnasında kumpas kurgulandığına işaret edilen iddianamede, “Şüphelinin şoförü vasıtasıyla müştekinin daire parasını gönderirken teslim saatini dakikasına kadar not ettiği, parasını öderken dahi müştekiye tuzak kurarak illegal bir para aldığı izlemini verdiği ve bu hususu suç duyurusu dilekçesinde de belirttiği, FETÖ medyasına da paranın Yargıtay’da verildiği seklinde haber yaptırdığı” vurgulandı.

Namuslu bir yargı mensubuna kumpas kururak linç edilmesine neden olan iftiracılar Arzu Kayaoğulları ve Suna Öztaşdönderen için hesap zamanı başladı.