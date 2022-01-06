İftiracı akademisyen görevden alınsın!

Dokuz Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa”nın bir dersinde, “Hz. İsa’nın çocukken, annesi Hz. Meryem’e “Sen de beni bırakıp bir yerlere gidiyordun” dediği ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kesimden tepkiler gelirken, Kısa hakkında birçok avukat suç duyurusunda bulundu.

HZ. Meryem'e zina ithamı

Cihat Kısa hakkında suç duyurusunda bulunan avukatlardan Ebubekir Esad Baş, Akit’e yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: “Hz. Meryem annemize yönelik ithamlar kabul edilebilir değil. Müslüman avukatlar olarak, bu aymazlığa müsaade etmeyiz. ‘Din felsefesi’ adı altında İslam’ın kesin hüküm ve ayet-i kerimeleri ile teyit ettiği annemize yönelik bu üsluba ve anlayış kabul edilemez. Cihat Kısa isimli şahıs Hz. Meryem validemize küstahça ‘zina’ fiili ithamında bulunmuştur. Dekanlık söz konusu rezil cümleleri kuran kişi hakkında işlem başlatmak yerine, gerçeği aleni hale getiren öğrencileri hedef gösteriyor. İlgili şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca adli sürecin başlatılması, ayrıca idari soruşturmanın açılması amacıyla avukat arkadaşlarımızla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Şüpheli şahsın ifadeleri düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilmesi asla mümkün değildir. Bu ifadelerde İslam dinine ve değerlerine karşı aşağılama ve tahkir var.”

Dekanlık seyretti

İstanbul’da da bir grup avukat, Cihat Kısa hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar adına Rıdvan Kılıç’ın okuduğu açıklamada, “Bir an dahi beklemeden şahsın açığa alınması ve görevden uzaklaştırılması gerekirken, ne iftirada bulunan şahıs bir adım atmış ne de dekanlık üzerine düşen tahkikat yükümlülüğünü yerine getirmiştir” denildi. Dilekçede de, Kısa’nın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan cezalandırılması istendi.