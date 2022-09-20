İftira çöktü Müdür Yener beraat etti

FARUK ARSLAN İSTANBUL

Eğitim camiasında ideolojiye değil eğitime odaklanan idarecilere yönelik eski Türkiye artıklarının yıldırma taktiği olarak hukuki davaları kullanıyor. Azgın azınlığın dümen suyunda yürümeyen idareciler ve öğretmenler, önce mesnetsiz, temelsiz iddialarla hedef alınıyor, sonra fondaş medya üzerinden itibarsızlaştırılıyor, ardından yargı devreye sokularak yıpratma girişimleri zirveye taşınıyor. Bunun en bariz örnekleri arasında köklü Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin eski müdürü Necati Yener yer alıyor.

Başarıyı ve maneviyatı hazmedemediler

Osmanlı yadigarı olan tarihi Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ndeki (CAL) kast sistemi “proje okul” vasfıyla sona erdirilen sol-faşistlerin, 2015 yılında müdürlüğe getirilen Necati Yener’e adeta savaş açmıştı. Yener döneminde Galatasaray Lisesi ve Robert Lisesi’ni geçen CAL, Türkiye’de ilk 5’e yükselip öğrenci başarı sıralamasını içeren yüzdelik dilimin %0.26’ya kadar çıktı. 2020 YKS’de Sözel 3’üncüsü çıkaran CAL’ın, ilk 10 binde 449 öğrencisi derece yapma başarısı gösterdi. Eğitimde başarı çıtasının yükseltilmesinin yanı sıra okula mescid inşa edilen, Ramazan’da iftar düzenlenen, öğrencilerle birlikte Sultan Abdülhamid’in kabrine ziyaret gerçekleştirilen, okul panoları Mescid-i Aksa görselleriyle donatılan, Mevlid Kandili gibi mübarek gün ve gecelerde okul pansiyonundaki mescidde öğrencilere hitaben Kur’an-ı Kerim okutulan bir ortam oluşturuldu.

Öğrencilere yönelik ahlak dışı gece eğlencelerinin yasaklandığı, okul çevresinde sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkların tamamen önüne geçildiği CAL’da, Müdür Necati Yener’e karşı hemen her gün kara propaganda üreten sosyal faşistler, yuvalandıkları Okul Aile Birliği’nde hemen her gün farklı bir iftira ile okulu ve müdür Yener’i hedef tahtasına oturttu. Gazetemiz Akit’in “Azgın azınlık başarıya hazımsız”, “Azgın azınlığa suçüstü” gibi haberlerle kamuoyu gündemine taşıdığı kumpaslar, Müdür Yener’in görevden ayrıldığı 2020 yılına kadar aralıksız şekilde sürdü.

İftiralar mahkemeden döndü

Halihazırda Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vazifesini yürüten Necati Yener’i, CAL döneminde yıldırmak için 5 yıl önce açılan uyduruk davalardan bir tanesi ise geçtiğimiz günlerde neticelendi. Yener’i “hakaret” ile itham eden dönemin OAB üyelerinin yargıya taşıdığı dosya, İstanbul 50. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemenin kararında, Necati Yener’in beraatine hükmedildi.