İftardan sonra bu mucize karışımı yerseniz…
Ramazan ayında değişen beslenme düzeni öncelikle bağırsakları etkiler. Oruç bu süreçte vücudun dinlenmesini sağlar. Bu da en çok bağırsaklar için iyidir. Ancak zaten bağırsakları sorunlu olanlar için bu süreç riskli geçebilir. Uzmanlar bağırsakları sorunlu olanların bu riski yaşamaması için bazı besinlerin Ramazan ayında bolca tüketilmesini tavsiye eder.
Bağırsaklar, iyi çalışması ve işlevselliğini koruması için lifli ve probiyotik içeren besinlere ihtiyaç duyar. Ramazan ayında gerekli takviyeleri almadığında bu sistemsel bozukluğa yol açar. Uzmanlar iftar ya da sahurda bu tarz besinlerin tüketilmesini tavsiye eder.
Ramazan ayında bağırsak temizliği nasıl yapılır?
Ramazan ayında sindirim sorunu yaşanmaması için uzmanlar mutlaka bağırsak temizliği yapılmasını önerir. Böylece Oruç boyunca şişkinlik gaz sıkışması ya da kabızlık gibi durumların yaşanması önlenir. Bunun içinde iftar ve sahur arasında nar suyu, elma ya da kuru kayısı tüketilmesi önerilir.
Bağırsakları temizleyen besinler nelerdir?
KARNABAHAR
Güçlü bir lif kaynağı olan karnabahar tam da Ramazan mevsimine denk geldi. Uzmanlar 3 günde bir tüketerek bağırsaklara doğal takviye sağlanmış olduğunu söylüyor. Karnabaharın bağırsaklara fayda sağlaması için haşlanmış formda tüketimi önerilir.
EV YOĞURDU
Ev yoğurdu hem mide hem de bağırsak sağlığına fayda sağlar. Mide asidini dengeleyen ev yoğurdu. Uzun süre besin görmedikten sonra birden besin oranına maruz kalınca bağırsaklarda ilevsel bozukluk oluşur. Bunun için ev yoğurdunu sahurda mutlaka bir kase olarak tüketin. Bağırsakların çalışmasını destekler.
EV TURŞUSU
Metabolizmanın dostu ev turşusu bağırsaklardaki florasını artırır. Özellikle ilaç kullanan insanlarda görülen bağırsak sorunları için uzmanlar şiddetle ev turşusunu önerir. Ramazan da ise iftarda tüketilmesi tavsiye edilir.
NAR SUYU
Güçlü bir antioksidan etkisi olan nar suyu, bağırsak hareketlerini artırır. İftarda ya da iftar sonrası tüketilmesi önerilir. Nar suyu hem bağırsakları temizler hem de bağırsak içinde besinlerin daha sağlıklı enzimlenmesini sağlar.
BAL SİRKE KARIŞIMI
İftardan bir saat sonra bir çay kaşığı balı ve bir yemek kaşığı elma sirkesini yarısına kadar ılık suyla dolu su bardağına koyup karıştırın. Bu karışımı için. Ramazan boyunca her gün yanı saatte yaparsınız. Sindirim sorunu yaşamaz. Bağırsaklarınız daha iyi temizlenir. Atık besin kalmaz. Gaz sıkışması ya da şişkinlik riski olmaz. Elma sirkesi bal karışımı bağırsak hareketlerini güçlendirir. Bağırsaklarda atık besin kalmasını önler.