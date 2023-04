İftar'da nasıl beslenmek gerekiyor? Uzman isimden açıklama: Oruçlu olan herkes bunu yapsın deyip duyurdu

Ramazan ayı İslam dininin önemli ayalarından biridir ve dünya genelinde Müslümanlar tarafından oruç tutulur. Oruç tutmak, sabah ezanı ile iftar saatleri arasında yeme içme ve bazı diğer aktivitelerden uzak durmayı içerir. İftar'da yediklerimiz Ramazan boyunca sağlıklı olmamız için çok büyük öenm taşıyor. İftar menüsünde ağır yemekleri tercih etmek sağlıksız, ancak yeterince besin tüketmemek güçsüz olmamıza ve vücut direncimizin düşmesine sebep olacaktır.

Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin.

Ramazan ayında sağlıklı beslenme oruç tutanların sağlığını korumalarına yardımcı olur ve gün boyunca enerjilerini sürdürmelerine olanak tanır. İşte ramazanda beslenme önerileri:

İftar'da tercih edilmesi gereken besinler ve örnek iftar beslenmesi nasıl olmalı?

• İftar yemeklerinde pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama veya fırınlama tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır.

• Pilav, makarna, börek gibi yardımcı yemekler yerine ekmek tüketilmelidir. Unutulmamalıdır ki 2 yemek kaşığı pilav veya makarna 1 dilim ekmeğe eşdeğerdir.

• İftar mönüsünde çorbalara sık sık yer verilmelidir. Ancak kilo kontrolü ve sindirim problemi yaşanmaması için tavuk suyu, et suyu ile hazırlanmış çorbalardan kaçınılmalıdır. Çorbalar çabuk doygunluk hissi verdiğinden, az yemek yemeyi beraberinde getirecek, bu durumda iftarda sonraki uyku hali, hazımsızlık gibi şikayetleri ortadan kaldıracaktır.

• Günlük protein ihtiyacını karşılamak amacıyla, iftarda et tüketimine dikkat edilmeli, et olmadığında sebze yemeklerinin etli pişirilmesine özen gösterilmelidir. Sebze yemekleri et ile pişiriliyorsa, içine ayrıca yağ konulmamalıdır.

• İftar sofralarının olmazsa olmazı hurma, oruç açılırken tercih edildiğinde, kan şekerinin dengelenmesinde etkili olacağından, tatlı isteğini kısmen azaltacaktır. 3 orta boy hurma 1 porsiyon olarak düşünülmelidir.

UZMAN İSİM ÖNERİSİ;

Ramazan'da oruç tutmak isteyen fakat kronik hastalığı olanların mutlaka bir uzmana danışması gerektiğini söyleyen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dahiliye Uzmanı İhsan Solmaz, Ramazan ayında kronik hastalığa sahip olanlarda oruç tutulmasıyla birlikte belli riskler oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"BU YÜZDEN BU HASTALARIN ORUÇ TUTMAMASI GEREKİYOR"

Kronik rahatsızlığı olan hastalardan bazılarının için oruç tutmaması gerektiği yönünde altını çizen Solmaz, "Kronik rahatsızlığı olan hastalardan bazıları için oruç tutmamasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu hastalar oruç tuttuklarında hastalıklarının daha kötüye gitme durumu ve organlarından bazılarını kaybetme ihtimali olduğu için kesinlikle oruç tutulmaması gerekiyor. Kronik rahatsızlığı olan hastalar, ciddi kalp yetmezliği olan, ciddi böbrek yetmezliği olup diyalize bağlı olanlar, Tip-1 diyabet olup düzenli insülin kullanan, Tip-2 diyabet olup hem insülin kullanan hem de çoklu ilaç kullanan hastalar ve tansiyonu kontrol altında olmayan hastaların oruç tutması kendi hastalıklarının daha kötüye götürecektir. Böylelikle yaşamlarında tehlike görülebilir. Bu yüzden bu hastaların oruç tutmaması gerekiyor" dedi.

Hastalığı ileri seviyede olmayıp doktor kontrolünde aralıklı bir şekilde oruç tutulabileceğini ifade eden Solmaz, "Saydığım hastalıklar olmayıp yine şeker ve tansiyonu kontrol altında olan, böbrek yetmezliği ileri seviyede olmayan doktorları kontrolünde olacak şekilde oruç tutabilir. Hastalığı ileri seviyede olmayanlar orucunu tutarken gün içerisindeki susuzluğa karşı olan durumu kontrol altında olmalıdır. İlaçlardan yana bir aksaklık söz konusu olmuyorsa oruç tutmaya devam edilebilir. Eğer bundan yana sıkıntı yaşanıyorsa aralıklı oruç tutulabilir. O da tek bir şartla, ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Doktorların dediği yeme ve içme, egzersizleri uygun bir şekilde yapmalılar" ifadelerine yer verdi.

