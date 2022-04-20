İftara köfteli çorba tarifi | Köfteli şehriye çorbası nasıl yapılır?
Ramazan sofralarında çorbalar olmazsa olmazlar arasında yer alır. Hem doyurucu hem de pratik bir tarif arayanlar 'Köfteli çorba nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Köfteli çorba için hangi malzemeler gerekli? İftar için çorba tarifleri:
Mübarek ramazan ayında sofralarda en çok istenilen yemeklerin başında çorba gelir... Ramazan ayında klasik çorbaların dışında yeni lezzetler denemek isteyenler "İftara uygun çorba" konusunu araştırıyor. İşte, tek bir kaseyle doyuran hazırlanışı kolay köfteli şehriye çorbası tarifi...
İftara köfteli çorba tarifi
Malzemeler:
- 300 gram kıyma
- 2 yemek kaşığı galeta unu
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 kase tel şehriye
- Maydanoz
- Kimyon
- Karabiber
- Tuz
Köfteli şehriye çorbası nasıl yapılır?
Bir kaseye kıyma, maydanoz, baharatları alıp yoğurun.
Ardından misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın.
Soğanı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurun.
Salçayı ilave edin.
Ardından tencereye 1 litre sıcak su ekleyin.
Köfteleri ekledikten 15 dakika sonda şehriyeyi ilave edin.
Şehriyeler yumuşayınca ocağın altını kapatın.
Afiyet olsun.