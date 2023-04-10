İftar sofralarında dovga çorbası şenliği! Bugün ne pişirsem? Evde dovga çorbası tarifi tam kıvamında
Mübarek Ramazan ayında iftar sofralarının sabırsızlıkla beklenen anı başında çorbalar geliyor. Ramazanın 19. gününde de iftar menüsü örnekleri ile sizlerleyiz! İftar çorbaları için sofralarınıza çok yakışacak , akşama ne pişirsem? diye düşünenler için dovga çorbası tavsiye ediyoruz. Azerbaycan mutfağına ait bir tür yoğurtlu çorba. İçinde bol bol yeşilliğin yanı sıra pirinç ve nohut da bulunuyor. Siz de bu oldukça doyurucu ve besleyici çorbayı sofranızda misafir etmek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Yapımı için malzemeler
1 demet pazı
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
Yarım demet nane
Yarım demet taze kişniş
80 gram pirinç
125 gram nohut
1 kase yoğurt
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
Tuz
Dovga çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Pazı saplarını ve pirinci tencereye alıp üzerine su ilave edin.
Saplar ve pirinçler yumuşamaya başlayınca doğradığınız pazı yapraklarını da tencereye ekleyin.
Maydanoz, dereotu, nane ve kişnişi de ince ince doğrayıp çorbaya ilave edin.
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Sıcak suyla takviye ettiğiniz çorbaya nohutu ve tuzu ilave edip 10 dakika daha haşlayın.
Ayrı bir yerde un, yumurta ve yoğurdu çırparak terbiyesini hazırlayın.
Çorbadan birkaç kepçe alarak ılıştırdığınız yoğurtlu terbiyeyi çorbaya ekleyip karıştırın.
Çorbanızı ılık servis edin. Afiyet olsun…