İftar sofralarında dovga çorbası şenliği! Bugün ne pişirsem? Evde dovga çorbası tarifi tam kıvamında

Mübarek Ramazan ayında iftar sofralarının sabırsızlıkla beklenen anı başında çorbalar geliyor. Ramazanın 19. gününde de iftar menüsü örnekleri ile sizlerleyiz! İftar çorbaları için sofralarınıza çok yakışacak , akşama ne pişirsem? diye düşünenler için dovga çorbası tavsiye ediyoruz. Azerbaycan mutfağına ait bir tür yoğurtlu çorba. İçinde bol bol yeşilliğin yanı sıra pirinç ve nohut da bulunuyor. Siz de bu oldukça doyurucu ve besleyici çorbayı sofranızda misafir etmek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…