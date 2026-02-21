İftar öncesi tatlıcılarda yoğun mesai
Ramazan ayı bereketiyle geldi. Talebi karşılayabilmek için gece gündüz vardiyalı çalışan işletmelerde iftara yakın kuyruklar oluşuyor.
Vatandaşlardan gelen talebi karşılayabilmek için gece gündüz vardiyalı çalışan işletme sahipleri, baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve soğuk baklava gibi birçok tatlı türünü özenle hazırlıyor.
Ustaların hünerli elleriyle hazırlanan tatlılar, müşterilerin beğenisine sunuluyor.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan işletme sahibi Uğur Süleyman Gündüz, her yıl bayram öncesi yoğunluk yaşadıklarını söyledi.
Gündüz şöyle konuştu:
"Satışlardan memnunuz. Ustalarımız vardiyalı çalışıyor. Günde ortalama 100 tepsi tatlı çıkarıyoruz. Yaklaşık 1500 tepsi üretim yapacağız.
Vatandaşlarımızın bilmedikleri, tanımadıkları yerden tatlı almamalarını öneriyoruz çünkü kullanılan yağın, şekerin bir standardı yok.
Şeker pancarından yapılan şekeri kullanıyoruz. Şerbetli tatlıların tamamını üretiyoruz.
Vatandaşlarımıza tatlı tadında bayramlar diliyoruz"