İftar menüsü | Günün iftar menüsü tarifleri

Bademleri geniş bir kaba alıp üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip 15-20 dakika bekletin. Bademler yumuşayınca sudan çıkartıp kabuklarını soyun. Kabuklarını soyduğunuz bademleri un haline gelinceye kadar mutfak robotundan geçirin.

Tereyağını bir tencerede eritip unu kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Üzerine un haline getirdiğiniz bademleri ilave edip 2-3 dakika daha kavurun.

Ardından yavaş yavaş sütü ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Su, muskat rendesi, tuz ve karabiberi ilave edip kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başlayınca altını kısıp 5 dakika daha pişirip ocaktan alın.

İslim/Kürdan kebabı

Malzemeler

4 adet uzun boylu patlıcan

400 gram az yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

3 dilim kuru ekmek içi

3 diş sarımsak

1 adet yumurta

3 adet küçük domates

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

1 çorba kaşığı salça

Kızartmak için;

Sıvı Yağ

Köfteyi hazırlamak için; kıyma üzerine iyice ufalanmış ekmek, yumurta, tuz, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, sarımsak ve baharatlar derin bir yoğurma kabına alınır. Dilerseniz bu aşamada bir yumurta ilave edebilirsiniz. Bu malzemeleri iyice yoğurun ve homojen bir kıvam elde edin. Dolaba koyup ortalama yarım saat kadar bekletin.

Patlıcanları alacalı soyun ve uzun şekilde kesin. Sıvıyağ içerisinde kızartıp kenara alın. Ardından köfteleride çok pişmeyecek şekilde kızartın.

Patlıcanlardan iki adet alıp, artı işareti (+) gibi üst üste yerleştirin. Ortasına köfteyi yerleştirip, en üste domates dilimi koyarak sabitleyin.

Son olarak tereyağında salçayı ezip, içerisine 1 su bardağı kadar suyu ilave edin. Kaynadıktan sonra hazırladığınız patlıcanların üzerinde gezdirin.

Şehriye pilavı

Malzemeler

2 su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı su (et suyuyla karıştırabilirsiniz)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 bulyon

tuz, karabiber

Yapılışı

Tencereye sıvıyağ ve tereyağını alın.

Tereyağı eridikten sonra, üzerine arpa şehriyeleri ilave edip kavurmaya başlayın.

Şehriyeler kızarmaya başladığında 3 bardak sıcak suyu kontrollü bir şekilde ekleyin. Dilerseniz et suyu ekleyebilirsiniz.

Suyunu çekip haşlandığında ocaktan alarak 3-4 dakika kadar dinlendirin.

Suyunu çekme oranını çok iyi ayarlamalısınız. Aksi takdirde lapa ya da sert bir pilav elde edebilirsiniz.

Künefe

Malzemeler

400 gram tel kadayıf

50 gram tereyağı

Arası için;

200 gram künefe peyniri

Şerbeti için;

1,5 su bardağı su

1 su bardağı şeker

çeyrek dilim limon

Bu tarifi yuvarlak, çift taraflı balık tavasıyla yaptığınızda, çevirmesi daha kolay olacaktır. Fakat böyle bir tavanız çok ise, tek bir tava kullanarakda yapmanız mümkün.

Şerbeti için malzemelerin hepsini derin bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynadıktan 3 dakika sonra altını kapatıp kenara alın.

Künefeyi serçe parmak boyutunda kesin. Ardından avcunuzda tel tel hale getirin ve koparın. Topaklanmamasına özen gösterin.

Tavanızı, yağın yarısı ile bolca yağlayın. Kadayıfı ikiye ayırın, birini taban, diğerini üst kısmı olacak şekilde. Yağlanmış tavanın üzerine kadayıfları yerleştirin ve bastırın. Boşluk kalmamasına özen gösterin, aksi takdirde peynir ya da peynir suyu akabilir.

Peyniri bu telkadayıflı katmanın üzerine, kenarları bir parmak boşluk kalacak şekilde, doldurun. Üzerine tekrar kadayıfı kapatıp bastırın. Boşluk kalmadığından emin olun.

Bir tepsi ya da tavanın altıyla, daha iyi düzelebilmesi için bastırma işlemini birkaç kez tekrarlayın.

Ocağa aldığınız tavayı, 10 dakika boyunca, ara sıra kenarlarını gezdirerek kızartın. Kenarlarında kalan künefeleri, tahta bir kaşıkla, piştikçe düzeltmeyi ihmal etmeyin.

Kızaran ve rengi tutan kadayıfları 10 dakika sonunda bir tabağa alın ve kalan yapı sürüp, diğer tarafını kızartın. 7-8 dakikada, renginin değiştiğini anlarsanızda çevirebilirsiniz.

Diğer tarafı 4-5 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. İlk sıcağı çıktıktan sonrada şerbetini ilave edip, servis edebilirsiniz.