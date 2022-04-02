İftar duası nasıl yapılır? İftar duasını nasıl yapmalıyız? Oruç açarken yapılacak dualar

İftar soflararı için geri sayım başladı. İlk iftarların yapılacağı sofralarda dualar edilerek Ramazan'ın bereketi ve feyzinden yararlanılacak. İftar sofrasında okunacak iftar duası içeriğimizde.

Yarın akşam namazıyla birlikte Ramazan Ayı'na giriş yapmış olacağız. Ramazan ayında iftardan sonra veya iftardan önce edilen dualar mevcut. İftar duaları nelerdir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftar dualarını okumak isteyen vatandaşlar, İftar duası 2022: Ramazan ayında okunacak İftar duaları nelerdir? Türkçe iftar duası, Arapça iftar duası ve meali nedir? İşte iftar duası...

İftar duası okunuşu

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İftar duası anlamı

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Oruç açarken yapılacak dualar

Herkesin dilediği şekilde dua etmesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün olup Hz. Peygamber’den iftarla ilgili şu dua örnekleri nakledilmiştir:

اللهمّ لك صمت وعلى رزقك أفطرت

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (Ebû Dâvûd, Ṣavm, 22);

اللهمّ لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منّا إنّك أنت السميع العليم

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247).