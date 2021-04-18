İftar bağışı nasıl yapılır? Aşevlerine bağış nasıl yapılır?

Ramazan ayında vatandaşların ihtiyaç sahibi kardeşlerine yardım elini uzatması son derece önemli. Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahibi kişilere gıda, sıcak yemek yardımı yapmak isteyenler ise nereden hangi kurum aracılığıyla yardımda bulunabileceklerini merak ediyor. Kızılay Diyanet ramazan yardımları

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Pek çok kişi ramazanda nereye nasıl yardımda bulunabileceğini merak ediyor. Pek çok vakıf, dernek ve belediyeler ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda sıcak yemek yardımı ağlıyor. Kızılay’da milyonlara sıcak yemek dağıtıyor. Bağış yapmak isteyenler Kızılay ve Diyanet İşleri web sitelerine göz atabilir.

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