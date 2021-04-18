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Yaşam İftar bağışı nasıl yapılır? Aşevlerine bağış nasıl yapılır?
Yaşam

İftar bağışı nasıl yapılır? Aşevlerine bağış nasıl yapılır?

Aşevi iftar bağışı nasıl yapılıyor? Koronavirüs salgınında toplu iftar ve sahurlar yasak. Mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği bağışı yapmak isteyenler ise nasıl nereye başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, iftar için kime nereye bağış yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 17:48:00 -
İftar bağışı nasıl yapılır? Aşevlerine bağış nasıl yapılır?

Ramazan ayında vatandaşların ihtiyaç sahibi kardeşlerine yardım elini uzatması son derece önemli. Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahibi kişilere gıda, sıcak yemek yardımı yapmak isteyenler ise nereden hangi kurum aracılığıyla yardımda bulunabileceklerini merak ediyor. Kızılay Diyanet ramazan yardımları

İftar bağışı nasıl yapılır? Aşevlerine bağış nasıl yapılır?

Pek çok kişi ramazanda nereye nasıl yardımda bulunabileceğini merak ediyor. Pek çok vakıf, dernek ve belediyeler ihtiyaç sahibi ailelere ramazanda sıcak yemek yardımı ağlıyor. Kızılay’da milyonlara sıcak yemek dağıtıyor. Bağış yapmak isteyenler Kızılay ve Diyanet İşleri web sitelerine göz atabilir.

KIZILAY BAĞIŞ SAYFASI 

Ramazan yardımı nasıl alınır? İstanbul, Ankara, İzmir belediye ramazan kolisi yardım başvurusu
Ramazan yardımı nasıl alınır? İstanbul, Ankara, İzmir belediye ramazan kolisi yardım başvurusu

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Ramazan yardımı nasıl alınır? İstanbul, Ankara, İzmir belediye ramazan kolisi yardım başvurusu

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