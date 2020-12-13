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Gündem İfşa akımı büyüyor: Gürkan Hacır hakkında şok iddia!
Gündem

İfşa akımı büyüyor: Gürkan Hacır hakkında şok iddia!

13 Aralık Pazar gününün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 19:12:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Soylu, "Paralar artık HDP aracılığı ile örgüte değil, vatandaşa gidiyor." dedi. Bütçe görüşmelerinde konuşan bir diğer isimde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı. Bakan Koca CHP'li vekilin KİT iddiasına belge ile cevap verdi. Bakan Koca, "Neden araştırmadan 83 milyonu yanlış bilgilendiriyorsunuz?" diye sordu.

Ermenistan'dan hain saldırı: 4 Şehit, 2 yaralı

Ermenistan Dağlık Karabağ'daki Hadrut kentinde ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan asdkerlerine saldırdı. Hain saldırıda 4 Azerbaycan askeri şehit oldu. Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu 4 Azerbaycan askerinin şehit olduğu 2 askerin ise yaralandığı belirtildi. Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

12 Aralık Cumartesi koronavirüs verileri

2 Aralık 2020 gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 189 bin 65 test yapıldı. 29 bin 136 yeni vaka, 5 bin 203 de yeni hasta tespit edildi. 12 Aralık 2020 Cumartesi günü 222 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

İfşa akımı büyüyor! Gürkan Hacır hakkında şok iddia

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen 'taciz ifşa'sında şok bir gelişme yaşandı. Twitterda bir kadın kullanıcı, "Gazeteci Gürkan Hacır beni taciz etti." iddiasında bulundu. Çekim Yapan Kadınlar adlı twitter hesabını kullanan bir kadın Gazeteci Gürkan Hacır'ın tacizine uğradığını iddia etti. "Canım kadınlardan aldığım güç ile 'itibarlı' bir erkeği ifşalayacağım." diyen twitter kullanıcısı kadın,2001 yılında yaşandığı iddia ettiği olayı detayları ile anlattı.

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