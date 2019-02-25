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İflası yaşayan yatırımcı yabancı ortakla geri dönüyor

Bir zamanlar Giresun’un Görele ilçesinde yüzlerce kişiye istihdam sağlayan ve onlarca ülkeye ihracatta bulunan Demirci Gıda isimli fındık firması, yaşadığı iflasın altından ayağa kalkarak yeniden istihdama ve üretime başlayacağını müjdeledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
İflası yaşayan yatırımcı yabancı ortakla geri dönüyor

Bir zamanlar Giresun’un Görele ilçesinde yüzlerce kişiye istihdam sağlayan ve onlarca ülkeye ihracatta bulunan Demirci Gıda isimli fındık firması, yaşadığı iflasın altından ayağa kalkarak yeniden istihdama ve üretime başlayacağını müjdeledi.


Giresun’un önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Demirci Gıda bir süredir yaşadığı ekonomik sıkıntıları geride bırakarak yeniden üretime başlayarak istihdama katkı sağlamaya çalıştığını ifade ederek bu süreçte piyasadaki alacaklıların kendisine biraz daha zaman tanımalarını istedi.


Giresun’un Görele ilçesinde faaliyet gösteren aile işletmesi Demirci Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yaşadığı ekonomik krizi yabancı ortak bularak çözmeye çalıştığını duyurdu. Demmirci bu süreçte borçlu olduğu firmalardan kendisine destek olmalarını istedi. Demirci “Yıllardır fındık ticaretinin içindeyim. Bölgemizde bu işin lokomotifi olmuş insanlardan biriyim, yıllardır bölgemizde fındık manavlığı, fabrika sahibi ve fabrikamızda çalışan işçiler ile bir aile olmuş insanlarız. Kazandığımızla bölgemize milyon dolarlık yatırım yapıp kazandığını şehrine yatıran ender iş insanlarından biri durumundayım. Ekonomik olarak sıkıntılı ve zor bir dönemden geçtim geliyorum. Bu dönemde borcum olan bana fındık verip zorda kalan arkadaşlarım oldu. Ben milyonlarca dolar alacağımı tahsil edemediğim için on binlerce lira borçlu kaldım. Alacağım vereceğimden daha fazla olmasına rağmen hem kendim hem de borçlularım zorda kaldı. Bunun için üzgünüm ama bu zor günler artık geride kalmak üzere" dedi.



Ortağını Dubai’den buldu


"Bölgesel olarak 10 milyon dolarlık bir yatırımı tekrar çalıştırıp ülkemiz ve bölgemizin faydası için çarklarını döndürelim" diye uğraş verdiğini kaydeden Demirci "6 aydır Dubai’nin en büyük ailesi ile iş ortaklığına gittim. Resmi her işlemi tamamlayıp işin son perdesine geldim. Gördüğünüz gibi ülke olarak zor koşullardan geçiyoruz. Asırlık şirketler birbiri ardına iflas ediyor, batıyor. Kişisel olarak bazı borçlu olduğum insanların ileri geri yazdıkları ise bu süreçte enerjimi kaybettiriyor ve üzülüyorum. Benim en zor dönemimde alacaklı olduğum trilyonlarla ifade edilen alacağımdan bir kuruş alamamışım ve hiç kimseyi inceltecek en küçük bir söz dahi söylememişimdir. Allah bana hiç kimsenin bir kuruşunu boğazımdan geçirmeyi, haram lokmayı nasip etmesin. En kısa zamanda ticaret yaptığım herkesle helalleşmek üzere saygılarımı sunarım“ açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
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