İflas ettiren o rakam kayıtlara geçti! Dev şirketler resesyon endişesiyle binlerce kişiyi işten çıkarmaya devam ediyor

Amazon, Meta ve Twitter gibi firmalar geçen yıl binlerce çalışanını işten çıkarırken, diğer teknoloji şirketlerinin de istihdamı azaltmaya çalışması dikkati çekiyor.

ABD merkezli işverenler mart ayında, şubata kıyasla yüzde 15'lik artışla 89 bin 703 kişiyi işten çıkardığını duyurdu. Bu rakam, pandeminin başladığı 2020'den bu yana en yüksek ilk çeyrek rakam olarak kayıtlara geçti.

ABD'de otomotiv endüstrisi, geçen yıl 30 bin 912 kişiyle en çok işten çıkarma açıklayan ikinci sektör oldu. Sağlık sektörü şirketleri de aynı dönemde 30 bin 626 kişinin işten çıkarıldığı duyurusunu yaptı.

dünya'nın aktardığı haberde: Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre teknoloji şirketleri tarafından sadece 2023'te yaklaşık 168 bin iş gücü azaltımı bildiriminde bulunuldu. ILO Araştırma Direktörü Richard Samans, "Küresel istihdam büyümesinin yavaşlaması, COVID-19 krizinde uğranılan kayıpların 2025'ten önce telafi edilmesini beklememeliyiz anlamına geliyor ifadelerine yer verildi.

Üretkenlik büyümesindeki yavaşlama ise önemli bir sorun. Üretkenlik, satın alma gücü, ekolojik sürdürülebilirlik ve insan esenliği alanlarında karşılaştığımız birbiriyle ilişkili krizleri çözümlemede vazgeçilmez önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

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Joe Biden, First Republic Bank'ın iflasına ilişkin, tüm mevduat sahiplerinin korunduğunu ve vergi mükelleflerinin tehlikede olmadığını söyleyerek, bu eylemlerin ABD'nin bankacılık sisteminin güveli ve sağlam olmasını sağladığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Ulusal Küçük İşletme Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, ABD'li düzenleyicilerin First Republic Bank'ın satışını kolaylaştırmak için harekete geçtiğini anımsattı.

Tüm mevduat sahiplerinin korunduğuna ve vergi mükelleflerinin tehlikede olmadığına dikkati çeken Biden, bu eylemlerin ülkenin bankacılık sisteminin güvenli ve sağlam olmasını sağladığını vurguladı.

İFLAS SONRASI KONGREYE "YÖNETİCİLERİ SORUMLU TUTUN" ÇAĞRISI

Biden, banka yöneticilerinin iflaslardan sorumlu tutulmasını sağlayacak düzenleme için Kongreye çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, büyük ve bölgesel bankaların düzenlenmesinin ve denetiminin güçlendirilmesi çağrısını yineledi.

Banka iflaslarının tekrar yaşanmayacağından emin olmak gerektiğinin altını çizen Biden, bu güvenceyi verme yolunda ilerlediklerini kaydetti.

haber7 aktardığı haberde ise; Biden, ABD ekonomisinin ve finansal sisteminin sürekli güvenini sağlamanın acil gündemleri olduğuna işaret ederek, bu konuda yapılması gereken en önemli şeyin ulusal borcun temerrüde düşme olasılığını masadan kaldırmak olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

ABD'nin 200 yılı aşkın süredir borçlarını ödemede başarısız olmadığına dikkati çeken Biden, Kongredeki bazı Cumhuriyetçilerin temerrüde düşme tehdidinin "sorumsuzca" olduğunu savundu.

Biden, "ülke borcunun temerrüde düşmesi durumunda, faiz oranlarının yükseleceği ve mortgage oranlarının fırlayacağı" uyarısında bulundu.

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Öte yandan Bankacılık krizi ABD'de sürüyor: JP Morgan, First Republic’i satın alacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan bankacılık sektörünün etkileri ABD'de sürüyor. ABD’de bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank’in kapatıldığı ve varlıklarının JP Morgan Chase Bank tarafından satın alınacağı bildirildi. Böylece ABD'de 2 ay içinde 3 banka iflas etti.

Bankacılık krizini en derin hisseden ülkelerden biri olan ABD’de olası yeni bir krize karşı harekete geçildi. Piyasa düzenleyicileri, batma riskiyle karşı karşıya olan First Republic Bank'a el koydu.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu, 84 şubesi bulunan bankanın finans devi JP Morgan Chase'e satıldığını açıkladı. Banka şubelerinin normal şekilde açılacağını belirten kurum, mudilerin tüm mevduatlarına erişebileceğine dair garanti verdi.

ABD'nin en büyük 14. bankası olan First Republic'in 229 milyar dolar varlığı ve 104 milyar dolar mevduatı bulunduğu açıklandı.

Bu oranın büyük bölümünün sigortasız olması, düşük faiz oranlarıyla birlikte bankanın hisselerinde yüzde 70'e varan düşüşe neden olmuş, yatırımcıda batma paniğine yol açmıştı.

FARKLI BANKANIN ŞUBELERİ OLARAK AÇILACAK

El konulan bankanın 8 eyaletteki 84 ofisi, yarından itibaren JPMorgan Chase Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacak.

First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden üçüncü banka oldu.

First Republic Bank'ın hisselerindeki değer kaybı, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunun ardından derinleşmiş, bankayı ayakta tutabilecek bir kurtarma anlaşması için umutların azalmasıyla da keskin bir düşüş kaydetmişti.

Cuma günü yüzde 50'den fazla düşen hisse fiyatları, yılbaşından bu yana da değerinin yaklaşık yüzde 99'unu kaybetti.

İKİ AYDA BATAN ÜÇÜNCÜ BANKA OLDU

First Republic, ABD tarihinde iki ayda batan üçüncü orta ölçekli banka oldu. Bundan önce Silikon Vadisi ve Signature bankaları peş peşe battı ve ABD merkezli banka krizini tetikledi.

Krizin vurduğu Avrupa'daysa, dünyanın en ünlü yatırım bankalarından Credit Suisse battı ve krizin büyümesini engellemek adına rakibi UBS tarafından satın alındı.