İflas etti! Bittrex, SEC iddiaları arasında: başvurusu ardından ABD operasyonlarını durdurdu

Bittrex, SEC iddiaları arasında Bölüm 11 başvurusunun ardından ABD operasyonlarını durdurdu

Kripto değişim platformu Bittrex'e, 11. Bölüm iflas koruma başvurusunun ardından ABD'deki faaliyetlerini durdurması için mahkeme izni verildi. Bu hamle, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) şirketin uygun kayıt olmadan faaliyet gösterdiği yönündeki iddialarına yanıt olarak geldi. Bu iddiaları ele almak amacıyla Bittrex, 24 milyon dolarlık önemli bir para cezası ödemeyi kabul etti.

ABD operasyonlarındaki duraklamaya rağmen, şirketin uluslararası bölümü olan Bittrex Global faaliyetlerine devam ediyor. CEO Oliver Linch, denizaşırı kullanıcılara yönelik hizmetlerin kesintisiz olarak devam edeceğini garanti etti. Bu durum, 2018 yılında ABD kripto pazarında %23'lük önemli bir pazar payına sahip olan, ancak 2021 yılına kadar bu payın %1'in altına düştüğünü gören firma için çok önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Mahkeme onaylı tasfiye planı, Bittrex'in ödenmemiş mali yükümlülüklerini yönetme ve SEC ile devam eden yasal anlaşmazlıklarını çözme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. Planın uygulanması büyük olasılıkla firmanın gelecekteki operasyonlarını ve küresel kripto piyasasındaki konumunu etkileyecek yorumları geldi. (investing)