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Siyaset İflas etmiş şirketi kurtarmak İBB'ye mi kaldı? İstanbulluların parasını boş şirkete akıtacak
Siyaset

İflas etmiş şirketi kurtarmak İBB'ye mi kaldı? İstanbulluların parasını boş şirkete akıtacak

Üniversite öğrencilerine yurt yapan vakıflara yardımı kesen CHP'li İBB yönetimi, iş yapmayan Kenter Tiyatrosu'nu satın alarak kendi bünyesine katacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 19:26:00 -
İflas etmiş şirketi kurtarmak İBB'ye mi kaldı? İstanbulluların parasını boş şirkete akıtacak

 yeniakit.com.tr 

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutarsız icraatlarına devam ediyor. Sürekli “israf” edebiyatı yaparak AK Parti yönetimlerini suçlayan İmamoğlu, İstanbulluların parasını halkın tümünün yararlanacağı projeler yerine kendi mahallesini memnun etmek için kullanıyor. Son olarak Ekrem İmamoğlu’nun, Kenter Tiyatrosu hakkındaki hamlesi dikkat çekti.

İBB bünyesine katıyor

Ekrem İmamoğlu, Yıldız Kenter’in cenaze töreninde, Kenter Tiyatrosu’nun İBB bünyesine dahil edileceğini söylemişti. Söz konusu vaadini yerine getiren İmamoğlu, Kenter Tiyatrosu’nu satın almaya karar verdi. Şişli'deki Kenter Tiyatrosu’nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetini sürdürmesi için İBB tarafından satın alınmasını içeren komisyon raporu, İBB tarafından kabul edildi.

Vakıflara desteği kesti

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul genelinde on binlerce insana hizmet veren, öğrencilere barınma ve burs gibi onlarca katkı sağlayan vakıflara belediyenin verdiği desteği kesmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun on binlerce insana katkı sağlayan vakıfları dışlayarak, hiçbir iş yapmadığı için batma noktasına gelen Kenter Tiyatrosu’na para akıtması, “İstanbulluların parasını boş şirkete akıtacak” yorumlarına neden oldu.

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