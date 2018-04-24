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İflas eden kuyumcu uyuşturucu kuryesi oldu!

Bolu'da aracında 8 kilo uyuşturucu yakalanan M.Ç ''kuyumcumun iflas etmesinin ardından bu işi yapmaya karar verdim'' dedi.

24 Nisan 2018 Salı 12:28
İflas eden kuyumcu uyuşturucu kuryesi oldu!

Bolu'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada akaryakıt deposunda bulunan 8 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Kuyumculuk yaparken iflas etmesi nedeniyle uyuşturucu kuryeliği yaptığını söyleyen M.Ç. ile hemşire olan eşi S.Ç. gözaltına alındı.

KUYUMCU İFLAS EDİNCE KURYELİĞE KARAR VERMİŞ!

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptıkları yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Otomobilin akaryakıt deposuna gizlenmiş pet şişelerin içinde 8 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ç. ve hemşire olan eşi S.Ç. gözaltına alındı. M.Ç.'nin kuyumculuk işinden iflas ettikten sonra uyuşturucu kuryeliği yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 12:28
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