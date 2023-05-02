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Ekonomi İflas duyurusu geldi! Tedirgin eden gelişme
Ekonomi

İflas duyurusu geldi! Tedirgin eden gelişme

Yeniakit Publisher
2023-05-02 17:00:00 -
İflas duyurusu geldi! Tedirgin eden gelişme

ABD Hazine Bakanlığı, iflas eden Fırst Republic Bank'ın JP Morgan tarafından satın alınmasından kaynaklı memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

DIC, First Republic Bank'in iflas ettiğini açıklayarak, JP Morgan Chase'e satılacağını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı, FDIC için en az maliyetle ve tüm mevduat sahiplerini koruyacak şekilde bir çözüm bulunmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

ABD’de bankacılık krizi derinleşiyor. Ülkede 2 ay içerisinde üçüncü bankanın iflası bankacılık sektöründe endişelerin artmasına neden oldu. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Republic Bank'in bugün iflas ettiğini ve yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan Chase'e satılacağını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, First Republic Bank kapatılacak. Bankanın 93 milyar dolarlık mevduatının tamamı ile varlıklarının bir kısmı JP Morgan'a satılacak.
Öte yandan JPMorgan CEO'su Jamie Dimon da yaptığı açıklamada bu satın almanın, genel olarak şirketlerine fayda sağlayacağını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı duyurdu: JP Morgan 10,6 milyar dolar ödeyecek

ABD Hazine Bakanlığı, bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank konusunda FDIC için en az maliyetle ve tüm mevduat sahiplerini koruyacak şekilde bir çözüm bulunmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, “ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bugün, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.
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FDIC'den yapılan açıklamada, bankanın 93,5 milyar dolarlık mevduatının tamamının (sigortasız mevduatlar dahil) ve varlıklarının çoğunun JPMorgan Chase'e satılacağı, First Republic'in satılmasının Mevduat Sigorta Fonu'na 13 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiği kaydedilmişti.

First Republic Bank'ın 13 Nisan itibarıyla 229,1 milyar dolarlık toplam varlığa ve 103,9 milyar dolarlık mevduata sahip olduğu bildirilen açıklamada, el konulan bankanın 8 eyaletteki 84 ofisinin yarından itibaren JPMorgan Chase'in şubeleri olarak yeniden açılacağı aktarılmıştı.
Anlaşmanın bir parçası olarak, JPMorgan Chase'in, FDIC'e 10,6 milyar dolarlık ödeme yapacağı bildirildi” denildi.

Üçüncü iflas

First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden üçüncü banka oldu. ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank iflas etmişti.

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