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Medya İflah olmaz AK Parti karşıtı Can Ataklı'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Duyan, kulaklarına inanamadı
Medya

İflah olmaz AK Parti karşıtı Can Ataklı'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Duyan, kulaklarına inanamadı

Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin ağır basması, muhalif isimleri de yavaş yavaş çark ettirmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 12:06:00 -
İflah olmaz AK Parti karşıtı Can Ataklı'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Duyan, kulaklarına inanamadı

 

 

Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin ağır basması, muhalif isimleri de yavaş yavaş çark ettirmeye başladı.

Bugünkü köşesinde gelecek seçimlerin önemine değinen Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, "Erdoğan’ın kazanma olasılığının olumsuz sonuçlarına" dikkati çekti.

"Seçimi tekrar Erdoğan kazanabilir" itirafında bulunan Ataklı, “Bir seçim daha kazanması Erdoğan’ı tarihteki en büyük imparatorlardan bile daha güçlü hale getirecektir” diye yazdı.

 

 

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