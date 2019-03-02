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IFAB'dan futbola yeni kurallar

- İskoçya'da toplanan IFAB, kasıtsız ya da kazayla bir futbolcunun eliyle gol atması ya da gol atma şansı yakalamasına izin verilmemesini kabul etti- Gelecek sezondan itibaren çıkan futbolcu oyun alanını kendine en yakın çizgiden terk edecek ve centilmenlik dışı hareketlerde bulunan saha kenarındaki teknik heyete sarı ve kırmızı kart gösterilebilecek

02 Mart 2019 Cumartesi 19:30
IFAB'dan futbola yeni kurallar


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), elle oynama başta olmak üzere bazı konularda kural değişikliği kararları aldı.

İskoçya'nın Aberdeen kentinde 133. toplantısını gerçekleştiren IFAB, 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bazı kural değişikliklerine gitti.

IFAB'dan yapılan açıklamada, elle oynama pozisyonlarının masaya yatırıldığı belirtilerek, kasıtsız ya da kazayla bir futbolcunun eliyle gol atması durumunda golün geçerli sayılmayacağı, futbolcunun gol atma şansı yakalaması durumunda da pozisyonun devam etmeyeceği kaydedildi.

Futbolda zaman geçirmenin önüne geçmek isteyen IFAB, oyuncu değişiklikleri sırasında çıkan futbolcunun kendisine en yakın yerden oyun alanını terk etmesine karar verirken, centilmenlik dışı hareketlerde bulunan saha kenarındaki teknik heyete de sarı ve kırmızı kart gösterilebilmesi kuralını getirdi.

Serbest atışlarda, hücum eden takımın oyuncularının baraja en az bir metre uzakta olmasını kararlaştıran IFAB, topun hakeme çarpmasının da aralarında yer aldığı belli koşullarda hakem atışı yapılması değişikliğini kabul etti.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bundan sonra futbolun bir parçası olacağının vurgulandığı açıklamada, FIFA'nın bu konuda IFAB'a tam destek vereceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:30
  1. baraj
  2. elle oynama
  3. IFAB
  4. oyuncu değişiklikleri
  5. Serbest atış
  6. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu
  7. video yardımcı hakem

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