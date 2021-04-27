  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv IF Design’dan Hyundai’ye 14 ödül
Otomotiv

IF Design’dan Hyundai’ye 14 ödül

Dünyanın en prestijli tasarım kuruluşlarından biri olan IF Design, Hyundai’ye 14 ödül birden verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 13:05:00 -
IF Design’dan Hyundai’ye 14 ödül

Tasarımları ödüllendirilen Hyundai’nin E-Pit Hızlı Şarj Cihazı ise “Altın” ödülünü kazandı. Uygulama, mobilite ve mimari gibi alanlarda ödül alan Hyundai, konseptleriyle de öne çıktı. Hyundai Motor Company, dünyaca ünlü IF Tasarım ödüllerinde birden fazla ödül alarak inanılmaz bir başarı elde etti. Oldukça prestijli ödüller olarak kabul edilen bu organizasyona, elektrikli araçlar için geliştirilen “E-Pit Ultra Hızlı Şarj Cihazı damgasını vurdu. “Altın Ödülü” kazanan bu özel şarj sistemi, işlevselliği kadar görünümü ve estetik hatlarıyla da dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başpiskopos 'tam kapanma'ya resti çekti: Uymuyorum, gelin götürün!
Dünya

Başpiskopos 'tam kapanma'ya resti çekti: Uymuyorum, gelin götürün!

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Paskalya haftasını da etkileyecek iki haftalık tam kapanmada, hükümetin getirdiği bazı k..
Blinken'dan tansiyon yükseltecek ziyaret
Dünya

Blinken'dan tansiyon yükseltecek ziyaret

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik devam ederken, ABD Başkanı Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Blinken'i önümüzdeki ay Ukr..
Bu oyuna sakın gelmeyin! 234 bin lira dolandırdılar
Gündem

Bu oyuna sakın gelmeyin! 234 bin lira dolandırdılar

Samsun'da bir kişi kendisini bankadan aradığını söyleyen dolandırıcının tuzağına düştü. Telefonuna uygulama indirmesini söyleyen şahıslar, 2..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay