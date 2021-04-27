IF Design’dan Hyundai’ye 14 ödül

Tasarımları ödüllendirilen Hyundai’nin E-Pit Hızlı Şarj Cihazı ise “Altın” ödülünü kazandı. Uygulama, mobilite ve mimari gibi alanlarda ödül alan Hyundai, konseptleriyle de öne çıktı. Hyundai Motor Company, dünyaca ünlü IF Tasarım ödüllerinde birden fazla ödül alarak inanılmaz bir başarı elde etti. Oldukça prestijli ödüller olarak kabul edilen bu organizasyona, elektrikli araçlar için geliştirilen “E-Pit Ultra Hızlı Şarj Cihazı damgasını vurdu. “Altın Ödülü” kazanan bu özel şarj sistemi, işlevselliği kadar görünümü ve estetik hatlarıyla da dikkat çekiyor.