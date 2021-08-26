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Ekonomi İEÜ akademik kadro alacak
Ekonomi

İEÜ akademik kadro alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 13:23:00 -
İEÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular   Üniversitenin   ilgili   Fakülte   Dekanlığı/Yüksekokul   Müdürlüğü’ne   son   başvuru   tarihine   kadar   şahsen   veya   posta   yoluyla yapılmalıdır(elektronik  posta  yoluyla  yapılan  başvurular  geçersiz  sayılacaktır).Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi  içerisinde  başvurmayan  adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.  Başvurular 09.09.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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