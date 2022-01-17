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Gündem İETT'nin otobüsünden dumanlar yükseldi
Gündem

İETT'nin otobüsünden dumanlar yükseldi

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü arıza sebebiyle yolda kaldı. Yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 02:19:00 - 2022-01-17 02:19:59

Son dönemde sık sık arıza sebebiyle ya da karıştıkları kazalarla gündem olan İETT otobüslerinin son adresi Arnavutköy oldu.

Dumanlar yükseldi

İstanbul Arnavutköy'de yolda kalan bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi. Otobüste herhangi bir yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

O anlar, yolda seyir halinde olan başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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