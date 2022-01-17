İETT'nin otobüsünden dumanlar yükseldi

Son dönemde sık sık arıza sebebiyle ya da karıştıkları kazalarla gündem olan İETT otobüslerinin son adresi Arnavutköy oldu.

Dumanlar yükseldi

İstanbul Arnavutköy'de yolda kalan bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi. Otobüste herhangi bir yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

O anlar, yolda seyir halinde olan başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.