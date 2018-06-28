İETT'den YKS müjdesi

İETT'den yapılan açıklamada 30 Haziran ve 1 Temmuz'da YKS'ye girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

İETT, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını bildirdi.

İETT'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, öğrenciler sınav belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve sınavdan dönüşlerde toplu ulaşım araçlarından ücretsiz geçiş sağlayabilecek.





